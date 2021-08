Ezért nem sikerült a Perseverance marsjáró mintavétele

Azóta a mérnökök megállapították, hogy az augusztus 5-i fúrásnál a kőzet nem volt elég erős ahhoz, hogy szilárd mintát gyűjthessen belőle a rover: az apró, poros töredékek eleve a furatban maradtak vagy kihullottak begyűjtéskor.

Update on my first sampling attempt: looks like the rock I drilled was too crumbly and broke into small fragments/powder, instead of producing an intact core. Pushing ahead to find my next target, expected to be more like rocks we cored on Earth.

More: https://t.co/HU8kcChwIT

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) August 11, 2021