Elkészült a világ legapróbb technológiai eszköze

A technológiai áttörésnek köszönhetően a tudósok

A Tel Aviv-i Egyetem (TAU) közlése szerint az új technológia lehetővé teszi az információ tárolását a tudomány által ismert legvékonyabb egységben, a természet legstabilabb és leginertebb (környezetével kémiai reakcióba nem lépő) anyagaiban.

