Egymillió videóindítást hozott az Origo felsőoktatási influencer kampánya

Hogy melyik egyetemi szakon végezve lehet 420 ezret is keresni és hol tanulnak a majd legtöbbet kereső gépészmérnökök? Mire jó a Diákhitel 2 és miért a Debreceni Egyetem a legek egyeteme?

Ezekről a kérdésekről is szólt az Origo felsőoktatási sorozata, ami a felvételi jelentkezés egész ideje alatt, folyamatosan készült, így segítve a felvételizőket és szüleiket.

A közel százezer felvételizőt – és szüleiket – releváns kérdésekkel megcélzó videósorozat az origo.hu-ra és a videa.hu, magyar videós portálra készült. Ugyan a kampány jelentős részét a 2020. januári Educatio kiállításon készült videósorozat tette ki, azonban már 2019 szeptemberétől kezdve megjelentek egyetemek által szponzorált tartalmak is.

Ezek közül többet is egyetemek megrendelésére készített el

Horváth Dávid influencer. Még a Diákhitel Központ is őt választotta szolgáltatásai népszerűsítéséhez.

A Debreceni Egyetem így 116 ezer, a Dunaújvárosi Egyetem 48 ezer megtekintést gyűjtött be még az Educatio előtt, míg a Diákhitelről készült videót közel 100 ezerszer indították el..

Az Educatio kiállításon videónként három, különböző egyetemet képviselő hallgató válaszolt azokra a kérdésekre, hogy

– mit csinál a gyakorlatban az, aki az adott szakon végez?

– mennyit lehet keresni szakirányos elhelyezkedéssel?

– és végül, hogy miben tud többet nyújtani az adott egyetem másoknál?

Bár a kérdések elsőre triviálisnak tűnnek, nem minden kiállító tudott teljes körű választ adni. Márpedig a továbbtanulási expón az említett hallgatók informálják a felvételizőket, így fontos látni, mennyire is vannak képben. A szakkiállítás utáni sorozaton 519 ezer videóindítás és 447 ezer végignézés keletkezett. Az idei szakokat bemutató videók eredményeit nézve

a legtöbb megtekintést a Debreceni Egyetem gyűjtötte össze – több mint 437 ezret.

Érdekesség, hogy a korábbi sorozatban is ők jelentek meg a legtöbbször, 933 ezerszer. A megtekintések számát befolyásolta, hogy a debreceniek a legnépszerűbb 10 szak mindegyikén indítanak képzést, valamint az egyetemet képviselő hallgatók nagyon szívesen válaszoltak az influencer kérdéseire, míg mások nehezebben vagy egyáltalán nem nyilatkoztak.

A második helyre a kecskeméti Neumann János Egyetem került 231 ezer megtekintéssel. Kis lemaradással követi őket a Pécsi Tudományegyetem, ahol hat szakról is nyilatkoztak, amivel 217 ezer megtekintést generáltak az intézménynek.

A Budapesti Gazdasági Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem egyaránt négy megszólalóval járult hozzá kampányunk sikerességéhez – előbbi 169 ezer, utóbbi 126 ezer potenciális felvételizőt ért el.

Két szakkal 65 ezer megtekintést tudhat magáénak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem is, illetve közel 38 ezres nézettséggel büszkélkedhet a Szegedi Tudományegyetem: hallgatójuk az ápolás és betegellátás szakukról mesélt.

A teljes kampányban tehát összesen közel 1,15 millió videóindítás történt, melyekből 705 ezerszer végig is nézték a kisfilmeket, ami igen magas, 61%-os végignézési arány.

A közösségi média felületeken megosztott cikkek 465 ezer elérést generáltak. Összesen 25 Facebook-oldalon osztották meg a felsőoktatással foglalkozó anyagokat, az elérés és a terelés több mint 50%-át az Origo Facebook-oldala adta. De a life.hu közösségi felületén is sokan megnézték.

További érdekesség, hogy több héten keresztül volt látható a Figyelő immár harmadik alkalommal megjelentetett, az Oktatási Hivatal adatait felhasználó felsőoktatási tájékoztatója, a Felsőoktatási Rangsor 2020-ról szóló videó.

A kiadványban az előző évek hagyományaihoz hasonlóan a munkaerőpiac igényeire fókuszálva igyekeztek unikális és színvonalas tartalmakat készíteni, melyek könnyen és hatékonyan informálják a felsőoktatási intézményekben továbbtanulókat. A felsőoktatásban járatos Horváth Dávid ezt a kiadványt vette a videóban szemügyre, és mutatta be annak praktikumát. Így Győr, Miskolc és Kecskemét egyetemi városait,

vagy éppen a legnépszerűbb szakok munkaerőpiaci adatait, a leggyakoribb szakmáktól kezdve a várható kereseti lehetőségekig.

A videók elkészítését szponzorálhatták egyetemek, de befolyásolta a megszólalók arányát és összetételét az is, hogy a standon volt-e olyan intézményi képviselő, aki az adott szakon érintett volt és a kamerás nyilatkozatot is vállalta.

Az Oktatási Hivatal által közzétett 2019-as felvételi statisztikák alapján a legtöbb első helyes jelentkezés az alábbi 10 alapszakon történt: Gazdálkodási és menedzsment

Kereskedelem és marketing

Mérnökinformatikus

Ápolás és betegellátás

Turizmus és vendéglátás

Gépészmérnöki

Óvodapedagógia

Gazdaságinformatikus

Pszichológia

Pénzügy és számvitel

A felsőoktatási felvételivel és továbbtanulással foglalkozó sorozat az Educatio szakkiállítás után is folytatódott. Prezentációs videóban mutatta be Horváth Dávid a LEG-ek egyetemét, a Debreceni Egyetemet is. Ezzel az intézmény újabb 42 ezer megtekintést tudhatott magáénak február 15-ig, a jelentkezési határidőig.

A videósorozat teljes egészében itt érhető el, az adatvétel az 2019.09.01. és 2020.02.15. közötti időszakot tükrözi.

