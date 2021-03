Egérfogás az űrben: pályára állt az űrszemét eltávolító

Mint tegnap beszámoltunk, a rakományban van a tokiói székhelyű Astroscale cég két szondája, melyek az űrben keringő szemét eltakarítását fogják demonstrálni. A bemutatót egy brit operációs központból irányítják – írta a bbc.com.

Mivel az űrben egyre több hulladék és törmelék kering, mind nagyobb az igény arra, hogy megoldás szülessen az eltakarításukra.

nagy veszélyt jelentve a különböző szolgálatokat teljesítő, például az időjárás-előrejelzést és a telekommunikációt biztosító operációs rendszerekre, mivel nagy az összeütközés kockázata.

Az Astroscale útnak indította az úgynevezett Elsa-D (End-of-Life Service by Astroscale demonstration) demonstrációs missziót. Ez két űrszondát jelent: egy 175 kilogrammos „kiszolgálót” és egy 17 kilogrammos „klienst”. Ezek összekapcsolódva utaztak röppályájukra, de a következő hetekben különválnak és

A „játék” lényege a lehetséges hulladék megtalálási és elfogási módszereinek bemutatása és szemléltetése.

A mission from the Japanese company Astroscale rocketed into space on a Russian Soyuz launcher Monday with 37 other payloads, ready for an orbital “dance” with two small spacecraft demonstrating how satellite sweepers might one day drag junk out of orbit.https://t.co/hW98E78qVN pic.twitter.com/mXxLIerUwq

— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) March 23, 2021