Csúnya félreértést okozott az Apple arcfelismerője

Egy diákot tévedésből letartóztatott a rendőrség az arcfelismerő technológia átverhetősége miatt.

A tizennyolc éves Ousmane Bah egymilliárd dollárra pereli a harapott almás cégóriást, írja az AppleInsider.

Azzal vádolja az Apple-t, hogy miattuk zúdult a nyakába a rendőrség egy Bostonban elkövetett lopássorozat vádjával.

A fiatalt az otthonában tartóztatták le

Kissé kusza a történet.

Bah – aki a bűncselekmény idején még csak nem is volt Bostonban, hanem a végzősök bálján szórakozott – elhagyott korábban egy fénykép nélküli igazolványt. A valódi tolvajok ezt mutatták be az Apple üzletében, s az arcfelismerő tévesen őt azonosította be pusztán a neve alapján.

Így sikerült nekik Ousmane Bah nevében számos alkalommal elemelni drága Apple-holmikat a cég különféle márkaboltjaiból. Az élelmes diák egymilliárdra pereli az Apple-t zaklatás miatt.

Borítókép: Shutterstock