Az űrturista 28 millió dollárért lesz 10 percet az egekben

Nem tudni a nevét a licitálónak, aki 28 millió dollárt ad, hogy Jeff Bezossal és öccsével, Markkal az űrbe utazhasson.

A győztes licitet a szombati árverés után a Twitteren tette közzé a Blue Origin, az Amazon-alapító Bezos űrcége. A győztes nevét a következő hetekben fedik fel, s a személyzet negyedik tagját is csak ekkor ismerhetjük meg.

A tízperces úton az űrhajó mintegy 100 kilométer magasra viszi fel az utasokat, ahol azok láthatják a Föld görbületét és megtapasztalhatják a súlytalanságot. A kapszula ejtőernyővel tér vissza a Földre. Az űrhajón hat embernek van hely.

On Saturday, June 12, we will host a live broadcast of the auction for the very first seat on #NewShepard. Tune in at 12:45 p.m. EDT / 16:45 UTC. Bidding closes on June 10. Register at https://t.co/7Y4TherpLr. pic.twitter.com/l17QINsxic

— Blue Origin (@blueorigin) June 8, 2021