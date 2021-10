Aszteroida holdjával fog ütközni a NASA űrszondája

hogy a szakértők az űrben tesztelhessék azt a bolygóvédelmi rendszert, amely aszteroidabecsapódásoktól hivatott oltalmazni a Földet.

When DART slams into Dimorphos, the energy of the impact will be comparable to three tons of TNT exploding, sending thousands of pieces of debris spewing into space. https://t.co/x7jhghVD4e

A technológia tesztelésének célpontja a Dimorphos, a földközeli Didymos aszteroida körül keringő kisméretű hold. Ez lesz az első kisbolygó-eltérítő űrküldetés. Az űrszondát november 23-án indítják útnak – adta hírül a CNN honlapja.

Földközeli objektumnak számítanak azok az aszteroidák és üstökösök, amelyeket röppályájuk a Földtől legfeljebb 48 millió kilométernyi távolságra tart.

a fenyegetés mértékének meghatározása kiemelt témája a NASA és a világ más űrszervezetei kutatásainak.

A kettős aszteroidarendszert két évtizede fedezték fel, ekkor kapta a Didymos nevet a nagyobbik, 800 méter átmérőjű aszteroida, a név görögül ikret jelent. Körülötte egy kisebb, 160 méter átmérőjű hold kering, amely kezdetben a Didymos b nevet kapta.

A thesszaloniki Arisztotelész Egyetem bolygókutatója, a DART csapatának tagja, Kleomenisz Tsziganisz javaslatára nevezték el a holdat később Dimorphosnak, amelynek jelentése „kettős alak”.

„Ez az első égitest, amelyet az emberiség két formában, két nagyon különböző formában fog megismerni. Az egyik, ahogyan a DART látja a becsapódás előtt, a másik, ahogyan az Európai Űrügynökség (ESA) Héra missziója fogja látni néhány évvel később” – mondta a szakértő.

A DART űrszonda ekkor szándékosan neki fog ütközni a Dimorphosnak, hogy megváltoztassa az aszteroida mozgását.

In 2022, our DART mission will test a new asteroid deflection technology. The target — a small moonlet posing no threat to Earth — is now named „Dimorphos,” reflecting its status as the 1st celestial body to have the form of its orbit changed by humanity: https://t.co/DhPz9xjFZi pic.twitter.com/10WoWpzQwv

— NASA (@NASA) June 23, 2020