Amerika TikTok nélkül? – Trump betiltja a videómegosztót

„Ami pedig a TikTokot illeti, betiltjuk az Egyesült Államokban. Megvan hozzá a felhatalmazásom. Szombaton aláírom (az erről szóló dekrétumot)” – mondta Donald Trump az elnöki különgép, az Air Force One fedélzetén helyi idő szerint péntek este újságíróknak, útban Floridából hazafelé.

A TikTok a kínai ByteDance vállalatcsoport tulajdonában van, amely a platform Kínában működő, cenzúrázott verzióját, a Douyint is üzemelteti.

