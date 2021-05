A Nap közelében jár a Solar Orbiter űrszonda

A szondát az ESA Darmstadtban lévő Európai Repülésirányító Központjából (Esoc) vezérelik.

2021. február 10-én az űreszköz a Föld és a Nap távolságának feléhez ért, a kutatóknak ekkor nyílt lehetőségük arra, hogy megfigyeléseket végezzenek, ellenőrizzék a műszerbeállításokat, hogy a misszió novemberben kezdődő tudományos fázisára a lehető legjobban előkészüljenek.

Ekkor a pálya Naphoz közeli pontján

ezért tartott ilyen hosszú ideig az adatok letöltése, elemzésüket még mindig végzik.

The February CMEs were also seen by @esa Proba-2, ESA/NASA SOHO & @NASA STEREO-A from other locations around the Sun, together providing a global view #WeAreAllSolarOrbiters https://t.co/5ONTugbsrF pic.twitter.com/KUyxjAC1mj

— ESA’s Solar Orbiter (@ESASolarOrbiter) May 17, 2021