A felnőtt tartalmakat a távmunkások fele azon nézi, amin dolgozik

A közösségi távolságtartás idején a magánélet és a munka gyakran összemosódik.

A mostanában több felnőtt tartalmat néző otthonról dolgozók fele (51%-a) úgy nyilatkozott, hogy a munkavégzéshez is használt készülékén néz intim tartalmakat – derül ki a Kaspersky Hogyan változtatta meg a koronavírus-járvány az emberek munkavégzési módját című jelentéséből.

Az „új normálisnak” számító jelenlegi helyzet hatással van a dolgozók munka és magánélet közötti egyensúlyára. Csaknem

harmaduk arról számolt be, hogy most a korábbinál többet dolgozik, 46%-uk ugyanakkor azt mondta, hogy több ideje jut személyes tevékenységekre.

Ez a változás talán annak tudható be, hogy az embereknek most nem kell annyit ingázniuk vagy utazniuk ahhoz, hogy eljussanak a munkahelyükre.

Kiderült, hogy nehéz elkülöníteni egymástól a munkát és a személyes tevékenységeket, különösen, ha az informatikáról van szó.

A vállalkozások számára aggasztó lehet, hogy a saját bevallásuk szerint az otthonról való munkavégzés kezdete óta több

felnőtt tartalmat néző dolgozók 51%-a azt állítja, hogy a munkájához használt készüléken nézi az intim tartalmakat.

Majdnem egyötödük (18%) ráadásul olyan készüléken teszi ezt, amelyet a munkáltatója biztosított a számára, 33% pedig azt mondta, hogy a munkavégzéshez is használt saját készülékén néz felnőtt tartalmakat.

A dolgozók 55%-a továbbá arról számolt be, hogy mostanában többet olvas híreket, mint mielőtt elkezdett volna otthonról dolgozni. Bár ez érthető, hiszen az emberek naprakészek akarnak lenni a koronavírussal kapcsolatos legújabb fejleményekből, e tevékenység 60%-át azon a készüléken végzik, amelyet munkavégzéshez is használnak. Ez pedig akár malware-fertőzésekhez is vezethet, ha a dolgozók nem figyelnek oda arra, hogy milyen forrásokat és weboldalakat látogatnak.

Sokaknak az is szokásukká válik, hogy a személyes szolgáltatásokat munkára használnak, ami növeli az árnyékinformatika potenciális kockázatát, többek között az érzékeny adatok nyilvánosságra kerülését.

Például a dolgozók 42%-a a saját személyes e-mail címét használja munkaügyekhez, 49%-uk pedig úgy nyilatkozott, hogy nőtt az e-mail-használata, mióta otthonról dolgozik. 38%-uk olyan személyes üzenetküldő szolgáltatást használ, amelyet a munkahelyi IT-részleg nem hagyott jóvá, 60%-uk pedig gyakrabban használ chatszolgáltatást az új körülmények között.

A Kaspersky azt ajánlja azoknak, akiknek a saját készülékeikről kell otthonról dolgozniuk,

• hogy használjanak megbízható biztonsági megoldást, például a Security Cloud szoftvert, amely fenyegetések széles köre ellen biztosít átfogó védelmet,

• szigorúan csak megbízható forrásokból töltsenek le oktató vagy szórakoztató tartalmat.

