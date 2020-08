A Crew Dragon sikeresen levált a Nemzetközi Űrállomásról

Az űrbéli manőver a befejező szakasza a történelmi jelentőségű, két hónapos amerikai űrmissziónak.

Az Elon Musk üzletember SpaceX magánvállalata által kifejlesztett űrkapszulában két amerikai veterán asztronauta, Robert Behnken és Douglas Hurley tartózkodik. Az előbbi 49, utóbbi pedig 53 éves.

A Crew Dragon az ISS-ről leválás után körülbelül 22 órával,

A landolás pontos helye az időjárási körülményektől függ, a szél erejétől, a hullámok magasságától, a légköri és a látási viszonyoktól is.

két kutató-mentő hajót, két gyorsnaszádot és néhány helikoptert vetnek be.

Az űrhajósok az egyik kutató-mentő hajó fedélzetén orvosi vizsgálaton esnek át, és körülbelül négy órára rá szállítják át őket Floridába tengeri vagy légi úton.

Jelen pillanatban Florida atlanti-óceáni partjaihoz közelít az Ézsaiás névre keresztelt trópusi vihar, de az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA szerint a félsziget túloldalán, Pensacola partjainál kedvezőek az időjárási viszonyok a landoláshoz.

The @SpaceX Crew Dragon "Endeavour" spacecraft on Saturday undocked from the International Space Station, carrying two astronauts on board, beginning their journey back to Earth. pic.twitter.com/FqOoN3Gkp0

— CGTN (@CGTNOfficial) August 2, 2020