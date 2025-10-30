Kína újabb emberes űrmissziót indít űrállomására

A misszió vezetője Csang Lu ezredes, aki több mint két év elteltével tér vissza a Tienkung (Mennyei Palota) űrállomásra. Társai Vu Fej repülési mérnök, a kínai űrprogram eddigi legfiatalabb űrhajósa, valamint Csang Hung-csang küldetésspecialista, akik most először vesznek részt emberes űrrepülésen.

Csang Hung-csang, Csang Lu és Vu Fej, a Sencsou-21 űrutazásban részt vevő három kínai űrhajós (b-j) az északnyugat-kínai Kanszu (Gansu) tartományban, a Gobi-sivatagban fekvő Csiucsüani Műholdindító Központban tartott sajtóértekezleten 2025. október 30-án

Fotó: Vu Hao / Forrás: MTI/EPA

A Sencsou–21 legénysége űrkutatási és alkalmazási kísérleteket végez, valamint többféle rakományt és berendezést – köztük űrszemét elleni védőkészülékeket – telepít. Emellett különféle külső műszereket és kísérleti eszközöket szerelnek fel és gyűjtenek vissza.

Az előzetes tervek szerint a Sencsou–21 legénysége a világűri élettudomány, a biotechnológia és az űrorvostan kulcskérdéseire fókuszálva 27 új tudományos és alkalmazási projektet hajt végre.

Ezek között szerepel Kína első, rágcsálókkal végzett űrkísérlete is: a küldetés során négy egér – két hím és két nőstény – is az űrállomásra utazik, hogy élettudományi kísérletek keretében vizsgálják a mikrogravitáció és a zárt tér hatását viselkedésükre, valamint szerveik és szöveteik alkalmazkodására. A visszatérés után a kutatók részletesen elemzik majd az űrkörnyezet által okozott élettani változásokat.