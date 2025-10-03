3 órája
Brutálisan drágultak az Xbox Game Pass díjai, az előfizetők kiakadtak (videó)
Október elején teljesen átalakult a Microsoft népszerű játékszolgáltatása, a Game Pass: a csomagok neve és tartalma mellett az árak is jelentősen megváltoztak. A Game Pass Ultimate havi díja például csaknem a duplájára emelkedett, ami komoly vitát váltott ki a játékosok körében, hiszen a szolgáltatás eddig az egyik legkedvezőbb ajánlatnak számított.
Dárgul a Game Pass, a gamerek felháborodtak
Forrás: AFP
Október elején teljesen átalakult a Microsoft népszerű szolgáltatása, a Game Pass. Az új struktúra nemcsak a csomagok elnevezésében, hanem az árakban is látványos változásokat hozott. A Game Pass Ultimate, amely eddig 5990 forintba került, mostantól csaknem a duplájáért, 10 890 forintért érhető el havonta. Ezzel párhuzamosan a többi előfizetés is jelentősen megdrágult, miközben a csomagok tartalma részben átalakult – írja az Origo.
A Microsoft döntése komoly vitát váltott ki, hiszen a Game Pass eddig a játékosok egyik legkedvezőbb ajánlata volt: egyetlen havi díjért hatalmas könyvtárhoz lehetett hozzáférni, köztük vadonatúj megjelenésekkel. Az új árak azonban sokak számára megkérdőjelezik a szolgáltatás vonzerejét.
Ennek következményeként rengeteg felhasználó azonnal lemondta vagy módosította az előfizetését, ami miatt a hivatalos lemondófelület túlterhelődött, sokaknál összeomlott vagy rendkívül lassan töltődött be.
Ilyen lesz a parkolási szabálytalanságok új őre?Megkezdődött a City Scanner nevű kamerás autó próbabevetése.
A konkurens PlayStation Plus előfizetésével való összehasonlításban is hátrányba kerülhet, hiszen sok játékos inkább vált más platformra, ha a költségek ennyire elszállnak.
A Microsoft ugyanakkor azzal érvel, hogy a szolgáltatás bővül, több tartalom kerül be a kínálatba, és hosszú távon ez igazolja majd az emelést. A kérdés az, hogy a felhasználók hajlandóak lesznek-e kifizetni a majdnem duplájára nőtt díjat, vagy inkább más alternatívát keresnek – például a PlayStation ökoszisztémáját, vagy a klasszikus játékok vásárlását.
További érdekességekért kattintson IDE!
A TheVR, Magyarország egyik legnépszerűbb gamer csatornája, Jani és Pisti vezetésével 2013 óta épít közösséget. A srácok is megosztották véleményüket a Game Pass drágulásáról:
Digitália
- Tényleg van kapcsolat az erőszakos játékok és a valódi lövöldözések között?
- Az új nukleáris rakéta megfelezheti a Marsra utazás idejét
- Ufóhívők! Megmagyarázhatatlan videófelvétel került napvilágra
- Szélvédőn megjelenített kijelzők új generációját dolgozták ki a BME kutatói
- Nyáron naponta 850 kiló kémiai UV-szűrő hatóanyag jut a Balatonba