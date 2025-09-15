UFO-hívők! Megmagyarázhatatlan videófelvétel került napvilágra

Amerikai kongresszusi meghallgatáson mutatták be az alábbi, nyilvánosságra hozott videót, amelyen látható, hogy a hadsereg MQ–9 Reaper drónja által kilőtt Hellfire rakéta egyszerűen „lepattan” egy azonosítatlan repülő tárgyról. A Kongresszus képvidelői is csak a fejüket vakargatták. A meghallgatásra egy, az UFO történetek átláthatóságról szóló képviselőházi felügyeleti albizottsági ülésen került sor, melynek a MAGA kongresszusi tagja és államilag kinevezett UFO-nyomozója, Anna Paulina Luna volt a házigazdája.

Az MQ–9 Reaper, más néven Predator B pilóta nélküli repülőgép, melynek fegyverzete magában foglalhat többek között Hellfire rakétákat és légibombákat.

A videót először Eric Burlison képviselő (Missouri állam republikánus képviselője) tette nyilvánosan közzé az alábbi X-bejegyzésében. Burlison megjegyezte, a felvétel „2024. október 30-án készült”, és azt mondta, az „MQ-9 drón égitestet vagy tárgyat követ Jemen partjainál”.

Below is the video I revealed in our @GOPoversight UAP hearing today, made available to the public for the first time.



October 30th, 2024: MQ-9 Reaper allegedly tracking orb off coast of Yemen.



Greenlight given to engage, missile appears to be ineffective against the target.

Tárgyilagosan szemlélve a világsajtót bejárt esetet, túlzásnak tűnik idegen élőlények űrhajójaként azonosítani ezt a „gömböt”. Viszont az biztos, hogy valami köze lehet a jemeni regionális katonai konfliktushoz, mivel a felvételt ott rögzítették. És igen, akárhogy is, ez valamilyen UFO, azaz azonosítatlan repülő tárgy, amit nem tudnak megsemmisíteni.