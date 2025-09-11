Darwin-díjjal ünneplik az év mesterséges intelligenciával készült szamárságait

Az új MI Darwin-díj jelöltjei az eddigi Darwin-díjak klasszikus hagyományát viszik tovább.

Darwin-díjjal azokat tüntetik ki, akik látványosan ostoba módon távolítják el magukat az emberiség génállományból. Elég csak Garry Hoy kanadai ügyvéd történetére gondolni, aki 1993-ban úgy próbálta bizonyítani a Toronto-Dominion Centre ablakainak törhetetlenségét, hogy az egyiknek nekivetette magát. Az üveg csakugyan kitartott, de az egész ablakkeret kiszakadt, és Hoy 24 emelet magasból zuhant utolsó útjára.

A mesterséges intelligencia Darwin-díjazottjaival az oldal az eredeti díjak szellemiségét kívánja kiterjeszteni:

Már annyira fejlettek vagyunk, hogy rossz döntéshozatalunkat kiszerveztük a gépekre.

A szervezők hangsúlyozzák, a csúfolódás nem a mesterséges intelligencia rovására megy, hanem inkább azoknak az embereknek szól, akik meggondolatlanul alkalmazzák .

„A mesterséges intelligencia csak eszköz, mint egy láncfűrész, egy atomreaktor vagy egy különösen agresszív turmixgép. Nem a láncfűrész hibája, ha valaki úgy dönt, hogy egy vacsorán zsonglőrködik vele” – olvasható a díj GYIK oldalán.

Milyen kritériumok alapján lehet jelölni?

A jelöltnek lélegzetelállító elkötelezettséget kell mutatnia a nyilvánvaló kockázatok figyelmen kívül hagyására. Cikkünk írásakor eddig kilenc, már ellenőrzött jelölést soroltak fel a weboldalon és dolgoznak a többin. A pályázatoknak „látványos ítélőképesség-vesztést” kell bemutatniuk. Külön elismerés jár az olyan fiaskóknak, amiket a szervezők „arrogancia faktornak” neveznek.

A közönségszavazás januárban indul, a nyerteseket februárban hirdetik ki.

Eddig kiket jelöltek?

Köztük van a Replit mesterséges intelligencia ügynök, aki/ami egyetlen „mozdulattal” törölte egy cég teljes adatbázisát. Replit ráadásul egészen emberi módon viselkedik, mert fatális hibáját el is akarta tussolni.

Kedvencünk a Taco Bell gyorséttermi lánc kaotikus mesterséges intelligencia alapú rendelési rendszere, ami több mint 500 autósétteremben tette próbára a vendégek és az alkalmazottak idegeit.