Az Uránusz körül keringő új holdat találtak a csillagászok

Az Uránusz körül keringő hold tíz, egyenként 40 perces hosszú expozíciós sorozatban vált láthatóvá a Webb-teleszkóp infravörös kamerájával (NIRCam). Az így nyert adatokat egy kutatócsoport értékelte ki a Southwest Research Institute (SwRI) intézetben, az amerikai Colorado államban.

Az Uránusz új holdja apró méretű, de nagy felfedezés a csillagászok szerint (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A Maryame El Moutamid vezette szakértői csapat az égitest átmérőjét nagyjából tíz kilométerre becsüli.

Ez egy kis hold, de jelentős felfedezés – még a Voyager 2 sem látta meg, amikor közel 40 évvel ezelőtt elrepült mellette

– ismertette El Moutamid.

Az S/2025 U1 kisebb és alacsonyabb a fényvisszaverő képessége az eddig ismert Uránusz-holdaknál, s feltételezhetően ezért maradhatott észrevétlen az 1977-ben indított Voyager 2 űrszonda és más teleszkópok előtt.

Az 51 ezer kilométer átmérőjű Uránusz a naprendszer harmadik legnagyobb bolygója. Újonnan felfedezett holdja csaknem teljesen kör alakú pályán kering körülötte, nagyjából 56 ezer kilométerre az óriásbolygó központjától az Ophelia és a Bianca holdak pályái között.