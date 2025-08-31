Bár egyesek szerint a trójai falónak álcázott, és így hasznosnak látszó, de valójában fertőzött segédprogramok mindig is jelen voltak, az elmúlt években viszonylag ritkán találkozhattunk velük. A G DATA most a visszatérésükre figyelmeztet, aminek az oka, hogy a bűnözők mesterséges intelligencia segítségével hoznak létre megtévesztő weboldalakat, és

az MI-nek igazán nem probléma néhány száz recept vagy barkácsötlet generálása.

Egy óvatos felhasználó tudhatja, hogyan néznek ki általában a gyanús weboldalak, és nem tölt le kalózszoftvereket, nem futtat kétes fájlokat. Ha egy fájl eredetében bizonytalan, még a VirusTotal.com-on is ellenőrzi, mielőtt megnyitja.

De ha egyben kíváncsi természetű is, akkor néha kipróbál új alkalmazásokat, amelyek megkönnyítik az életét. Például rátalál egy receptes oldalra, és szívesen kipróbál néhányat. Aztán eszébe jut egy régi balatoni nyaralás, és keres egy MI-alapú képjavító weboldalt, hogy a régi fotókat feljavítsa. És ekkor jön Jacky – egy fiatal, kedves rajzolt női figura, aki más barkácsötletek mellett azt is megmondja, hogyan javítsa meg a fürdőszobaajtó kilincsét.

A fent említett weboldalak valóban léteznek, és mind profin néznek ki. Nincsenek rajtuk helyesírási hibák, de van „Rólunk”, „Adatvédelem” és „Felhasználási feltételek” menüpontjuk – semmi nem tűnik gyanúsnak első pillantásra.

A receptoldalon több száz recept található meg, a barkácsötleteket adó AI-segéd pedig valóban hasznos ötletekkel szolgál. Ilyen esetben a felhasználók jelentős része kedvet érez, hogy az ingyenesen elérhető asztali alkalmazást is letöltse, s úgy még könnyebben tud keresni a gyűjteményekben. Mivel a VirusTotal sem jelez veszélyt a letöltött alkalmazásokra, az óvatosság, ami évekig megvédte, itt már nem működik.

Barkács Jacky például a háttérben ütemezett feladatot hoz létre, amely naponta többször is futtatja a kódját, és ugyanarról a szerverről, ahonnan a tanácsokat kapjuk, titkos utasításokat is lehív. A receptes app tényleg recepteket tölt le – de a szövegben elrejtett láthatatlan karakterek parancsokat hajtanak végre. Az AI-képfelismerő pedig a fotóért cserébe hozzáférést ad a géphez a támadóknak.