Adatvédelemről alig beszélhetünk. A felhasználók minden apróbetűs részt aláírnak, és olyan bizalmas személyes adatokat adnak át, amelyeket a legjobb barátjuk elől is elhallgatnának. A Mozilla Foundation Privacy Not Included jelentése szerint az általuk vizsgált 11 romantikus mesterséges intelligencia chatbot mindegyike „a valaha is látott legrosszabb termékkategóriába tartozik”. Ezeknek az alkalmazásoknak több mint 90%-a megosztott vagy értékesített olyan felhasználói adatokat harmadik feleknek, amelyek „szexuális egészségügyi információkat”, „gyógyszerhasználatot” és „gondozási információkat” gyűjtöttek.

Ezeket az alkalmazásokat arra tervezték, hogy szíveket lopjanak és adatokat gyűjtsenek, s még a közösségi médiában megszokottnál is durvábban lapátolják be a személyes adatokat.

Egyelőre valószerűtlen, hogy sok férfi hozna haza mesterséges intelligenciát, hogy bemutassa őket a szüleinek, de úgy tűnik, a mesterséges intelligencia társak egyre inkább az életünk részévé válnak – nem mindig és nem feltétlenül az emberi kapcsolatok helyettesítőjeként, hanem csak egy-egy apróság okán.

A márkák már ma is mesterséges intelligenciához fordulnak termékeik eladása érdekében, a cégek chatbotokat telepítenek a munkahelyekre, fejlesztik memóriájukat és társalgási képességeiket, az MI-társak elkerülhetetlenül részei lesznek a mindennapoknak. Csak idő kérdése, hogy a chatbotok mikor segítenek divat-, vásárlási- és háztartási cikkeink kiválasztásában.

Be fogják tölteni azt az űrt, amelyet a Covid okozta magány hozott létre társadalmainkban. Ezt a nyomulást megkönnyíti, hogy életünk nagy részét már jelenleg is online töltjük (átlagosan több mint hat órát naponta). Az elmúlt két évtizedben az Egyesült Államokban élők barátaikkal töltött ideje közel 40%-kal csökkent, míg a közösségi médiával pazarolt idő tovább nőtt.

Amikor meghívjuk a mesterséges intelligenciát a magánéletünkbe, alaposan át kell gondolnunk, hogy mit fog tenni velünk, emberekkel. Hiszen már tisztában vagyunk azzal az elbutulással, amely a közösségi média esztelen görgetéséből, figyelmünk és kritikai érvelésünk hanyatlásából ered. Csakúgy, mint a közösségi média első generációja esetében, sajnálatos módon nem vagyunk felkészülve ennek az eszköznek a pszichológiai hatásaira. Pedig a technológia fejlődésével az általa nyújtott élmény egyre magával ragadóbb és élethűbb lesz.