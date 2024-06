A városi hőszigethatást a szakemberek mérési adatai is jól szemléltetik, hiszen ezek alapján jelentős, akár 4 Celsius fokos eltérés is megfigyelhető Budapesten a vízpart mellett és a belvárosban elhelyezett mérőegységekkel regisztrált hőmérsékleti értékek között. A jelenség mérséklése lehetőséget ad az építőipar szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére is. A klímaváltozás hatására, becslések szerint 2050-re a nagyvárosok hűtése akár 60 százalékkal magasabb szén-dioxid-kibocsátással járhat, mint a fűtés. A jelenlegi kutatás keretében a szakemberek ennek minimalizálására is megoldásokat keresnek. A hőszigetek már ma is jelentősen befolyásolják az épületek fűtési és hűtési igényét, és bár jótékony hatást gyakorolnak a fűtési szükségletre, a hűtéssel járó fogyasztást ennél nagyobb mértékben növeli.