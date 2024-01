A 2024-es CES elektronikai vásáron, Las Vegasban az LG bemutatta furcsa és elegáns technológiáját, amiről úgy érezhetjük, maga a jövő.

Az átlátszó kijelzők ilyen-olyan prototípusai évek óta jelen vannak a CES bemutatóterein, hogy elkápráztassák a látogatókat – aztán a boltokba nem kerül belőlük semmi. Most azonban az LG láthatóan úgy döntött, hogy futurisztikus megoldását még az idén megvásárolhatják az emberek. Már aki, mert minden bizonnyal futurisztikus lesz az ára is.

Az OLED Signature T televízió (nevében a „T” vélhetően a transparentre, átlátszóra utal) összeállítása annyiban még nem végleges, hogy a gyártó saját közlése szerint nem döntötte el, hogy a tévét oldalbútorokkal, vagy azok nélkül fogja árusítani.

Merthogy a kütyü két fő részből áll: egy teljesen átlátszó kijelzőpanelből és egy mögötte lévő kontrasztszűrőből, ami le- vagy felemelve „rendes” tévévé varázsolja a Signature T-t.

Az OLED T átlátszó panelje mögötti kontrasztfóliának köszönhetően – amit a távirányító gombjának megnyomásával lehet felemelni – a tévé úgy nézhet ki, mint bármelyik normál OLED. Ha pedig leengedjük, akkor a hatalmas tévétest gyakorlatilag eltűnik a lakásból, mint ott sem lenne.

Amellett, hogy átlátszó módban nagyon jól néz ki (illetve magyarul: nem látszik), ez a megoldás bizonyos előnyökkel is rendelkezik, amelyeket a hagyományos tévék nem tudnak teljesíteni. A szokott fekete monstrum helyett zökkenőmentesen beolvad a helyiségbe, szinte élő szoborrá válhat, amelyet akkor is érdekes nézni, ha éppen nem figyelünk aktívan valamilyen tartalmat. Ezt a tévét nem kell feltétlenül a falhoz állítani, helyette akár térelválasztóként elhelyezhető a szoba közepén is, de még az ablak előtt sem fogja eltakarni a kilátást. És persze egy csomó szoftver tartozik hozzá, amelyeket kifejezetten az átlátszó kijelzőre optimalizáltak.