Az adatok azonban nem állnak korlátlanul rendelkezésre és a ChatGPT-t megalkotó vállalatnak már volt problémája azok felhasználásával, hiszen némelyik jogi védelem alatt áll, ezért azok nemszabadon felhasználhatók. A probléma kiküszöbölésére és a ChatGPT-fejlesztés folytatásának a biztosítására az OpenAI hamarosan szerződést köt az Axel Springer médiamultival.Így a vállalat felhasználhatja a cikkeiket az MI képzéséhez, ezáltal a ChatGPT mindig friss hírekkel fog tudni szolgálni a felhasználóknak – írja a Mandiner.

Az OpenAI a hároméves megállapodás keretében több tíz millió eurót fizet majd a médiavállalatnak.

A szerződés több európai hírportált, többek között a Politicót és a Business Insidert is érinti. Ez a második alkalom, hogy a cég megállapodást kötött egy hírügynökséggel. Júliusban a startup bejelentette, hogy a The Associated Press hírügynökség archívumának egy részét licencelni fogja a modelljei betanításához.

