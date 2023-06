A kazettáról Jeff Lynne zenei producer a Free As A Bird és a Real Love című dalokat még annak idején felfrissítette, és ezeket 1995-ben és 96-ban ki is adták, mint 25 év után az "első új" Beatles-számokat.

A Now and Then felvételén is dolgozott az együttes, de végül ez nem készült el. McCartney szerette volna, ha mégis felveszik, mert neki nagyon tetszett a szerelmes szám szövege, és az is, hogy Lennon énekel benne. Azonban végül, mivel George Harrison ellene volt, mégsem csinálták meg – idézte fel.

A demo háttérzajoktól megtisztított új változatát 2009-ben CD-n is kiadták a rajongók számára. Azóta McCartney már sokszor megemlítette, hogy szeretné befejezni a számot.

Most végül a technológia fejlődése tette ezt lehetővé. A fordulópontot az jelentette, amikor Peter Jackson Get Back című Beatles-dokumentumfilmjéhez sikerült „megtanítani” a számítógépet arra, hogy felismerje a Beatles-tagok hangját és el tudja különíteni a háttérzajoktól és a hangszerektől, tiszta hangzást hozva létre.

Ezzel a technológiával énekelhetett „duettet” Lennonnal legutóbbi koncertturnéján McCartney.