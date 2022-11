Bármennyi bosszúságot is okoz néha a Facebook, még mindig nagyon népszerű, életünknek többé-kevésbé szerves részévé vált. Sokan a Facebook-ot még arra is használják, hogy a fiókjukkal lépnek be játékokra és más népszerű weboldalakra – ami persze fölösleges kockázatokkal is jár, hiszen így a fiókjelszó elvesztésével jelszó elvesztésével minden adatuk rossz kezekbe kerülhet.

Mi történik, ha kizárják a Facebookból? Sajnos automatikusan megtagadják a hozzáférést a kapcsolódó alkalmazásokhoz vagy szolgáltatásokhoz.

Elfelejtettük a jelszót

Számos oka van annak, hogy kizáródjunk a Facebook-fiókunkból, de közülük vitathatatlanul a leggyakoribb az elfelejtett jelszó.

Szerencsére vissza lehet állítani a jelszót, s vele a hozzáférést a fiókhoz.