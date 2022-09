Izgalmas lehetőség 1 órája

IzzyPay: vásárolj most, fizess később

Elindult Magyarország első valódi BNPL (Buy Now Pay Later – Vásárolj most, fizess később) szolgáltatója a lakosság számára.

Forrás: Shutterstock

Megszerezte a működéshez szükséges engedélyeket, és megteremtette a szükséges feltételeket az IzzyPay Zrt., ezzel elindult Magyarország első BNPL szolgáltatója magánszemélyek számára. Az IzzyPay segítségével a vásárlók úgy tudják megrendelni, kipróbálni a termékeket, hogy azokért 14 napig nem kell fizetniük és kártyaadataikat sem szükséges megadniuk. A szolgáltatást a kereskedelmi partnerek vehetik fel kínálatukba, így kínálva előnyös fizetési feltételeket ügyfeleiknek, ezzel növelve saját értékesítési lehetőségeiket. A Buy Now Pay Later – vagyis Vásárolj most, fizess később – szolgáltatás néhány éve indult hódító körútjára az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában, ma már több mint 30 országban több száz millióan vásárolnak a segítségével és próbálják ki az online termékeket anélkül, hogy fizetniük kellene érte. A szolgáltatás igénybevételével a vásárlóknak csak egy előre meghatározott idő – az IzzyPay esetében 14 nap – elteltével kell kifizetni a termék árát, ráadásul anélkül, hogy előre meg kellene adniuk a kártyaadataikat. Így lehetőségük van anélkül visszaküldeni a termékeket, hogy a saját pénztárcájukat megterhelnék. Ez például ruházati cikkek és cipők online vásárlása esetén jelent komoly előnyt, hiszen így akár a kiszemelt termékek előre kifizetése nélkül kézbe vehetik, kipróbálhatják, felpróbálhatják. Vissza lehet küldeni azokat a megrendelt kütyüket, alkatrészeket, amelyekről kiderül, hogy mégsem kellenek, vagy nem kompatibilisek a meglevőkkel. „A vásárlók jelentős része óvakodik megadni az online fizetéskor a kártyaadatait, ráadásul a Magyarországon jellemző debit kártyák esetében hetekre le kell kötnie saját pénzét, és visszaküldés esetén várnia kell, míg visszakapja azt. Erre a helyzetre jelent megoldást a BNPL és az IzzyPay, amelynek segítségével a vevők kockázatmentesen vásárolhatnak” – mondja Madácsi Zsolt, a IzzyPay Zrt. Igazgatóságának elnöke. A nemzetközi tapasztalatok szerint az online vásárlók több mint 90 százaléka fordul vissza az utolsó pillanatban, hagyja ott a kosárban a már kiválasztott terméket – több mint a felük azért, mert túl soknak találja a végül fizetendő összeget, vagy a korlátozott fizetési lehetőségek miatt. A BNPL alkalmazásával az online áruházak átlagosan 20 százalékkal képesek csökkenteni a lemorzsolódást, miközben a szolgáltatás integrálásával növekszik a visszatérő vevők száma. A „Vásárolj most, fizess később” szolgáltatások integrálása után a vásárlói kosár értéke jelentősen nő (átlagosan 45 százalékkal) – mivel egyszerűen több árucikket választanak ki a vevők, ha tudják, ezeket visszaküldhetik a megadott határidőn belül. Összességében elmondható, hogy a webshopok árbevétele akár 35-40 százalékkal növekszik a BNPL fizetési mód lehetővé tételével. A vevőknek arra is lehetőségük van, hogy mindössze 990 forintért, a határidőt meghosszabbítsák, a jövőben pedig részletfizetési lehetőséget is választhatnak majd – hasonlóan csekély díj fejében. „Miközben a BNPL a vevőnek nem kerül semmibe, az online áruházak korszerű fizetési folyamatot és nagyobb szabadságot adhatnak nekik és ezzel nagyobb forgalmat érnek el” – hangsúlyozta az IzzyPay Zrt. igazgatóságának elnöke. Madácsi Zsolt hozzátette: az IzzyPay teljes támogatást nyújt a fizetési megoldás integrálásához bármely kereskedelmi platformba, teljes marketing eszköztárat biztosít a weboldalakhoz, tanácsot ad a kosár beállítására a leghatékonyabb fizetési folyamat biztosításához. Az IzzyPay előrehaladott tárgyalásokat folytat a potenciális kereskedelmi partnerekkel, így a szolgáltatás hamarosan megjelenik a hazai weboldalakon.

