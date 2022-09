A home office lehetősége a legmeghatározóbb szempont munkahelyváltás esetén az informatikai szektorban, derül ki az Országos IT Megmérettetés és az ITmap által készített online kutatásban. A hatszázötven informatikus bevonásával készült felmérés szerint a válaszadók kétharmada váltana azért munkahelyet, mert nem vagy nem megfelelő mértékben biztosítják az otthoni munkavégzést. Arra is fény derült, hogy a kitöltők közel 80 százalékát az energiaárak alakulása egyáltalán nem befolyásolja abban, hogy bejárnak-e majd az irodába.

A rezsiváltozások bejelentése óta egyre több cégvezető készült fel arra az eshetőségre, hogy az energiaárak emelkedése miatt jelentősen megnő a home office-t elhagyó munkavállalók száma. Az Országos IT Megmérettetés és az ITmap hatszázötven fő bevonásával készített felmérést az informatikai szektorban arról, hogy a dolgozók milyen mértékben terveznek valójában visszatérni az irodákba. Az eredmények azt mutatják, hogy a cégvezetők várakozásai egyelőre teljesen alaptalannak tűnnek.

A kutatásban résztvevők több mint 80 százaléka nyilatkozott úgy, hogy kizáró ok egy munkahelyváltás esetén, ha nincs lehetőség home office-ban dolgozni.

Pulay Gellért, az Országos IT Megmérettetés ötletgazdája szerint rendkívül beszédes, hogy mindössze egy százalék mondta, egyáltalán nem számít számára az otthoni munkavégzés.

„A koronavírus-járvány csúcsán már jócskán túl vagyunk, mindössze két kitöltő kapcsolta össze a home office szükségességét a pandémiával, de az otthoni munkavégzés slágerré vált. Kijelenthető, hogy öntudatra ébredtek a munkavállalók, nem tudják nélkülözni már azt a fajta szabadságot, amit a járvány alatt megkaptak” – fogalmazott Pulay Gellért.

Erre utal az is, hogy a kitöltők közel fele azt tartja ideálisnak, ha a munkavállaló szabadon eldöntheti, mennyit dolgozik otthonról és mennyit az irodából. Kevésbé népszerű az a céges irányelv, amikor szabályzatban rögzítik, hogy két vagy három napot legalább bent kell lenni a munkahelyen. Jelzésértékű az is, hogy

a válaszadók kétharmada váltana azért munkahelyet, mert nem, vagy nem megfelelő mértékben biztosítják az otthoni munkavégzést.

Nem az energiaárak fogják kimozdítani otthonról az informatikusokat

Az energiaválság ráadásul semmit nem módosított a munkavállalók preferenciáin. A megkérdezettek egyharmada azt közölte, jelentősen nem emelkedik a rezsiköltsége, így semennyire nem befolyásolja az rezsiárak alakulása. 40 százalék szerint pedig utóbbinak semmi köze nincs ahhoz, hogy mennyit jár vagy fog bejárni az irodába.

Rengeteget elárul az is, hogy munkahelyváltásnál már a home office lehetősége a legfontosabb szempont az informatikusok számára – a bért, juttatásokat éppen hogy megelőzve.

„A kutatás alapján elmondhatjuk, hogy érdeklődés hiányában elmarad a home office-ból való visszatérés. A koronavírus-járványban sem volt ennyire fontos, hogy a cégek biztosítsák az otthoni munkavégzés lehetőségét. A távoli munkavégzés lehetőségével szemben mostanra már az is súlytalan tényezővé vált, hogy biztos anyagi háttérrel rendelkezzen a munkáltató. Ez a munkaerőhiánnyal indokolható, hiszen az informatikusokért régóta meg kell harcolni a munkaerőpiacon” – mutatott rá Pulay Gellért.

Mint fogalmazott, az IT szektorban továbbra is kirívóan jó körülmények közt dolgoznak az emberek, az Országos IT Megmérettetés és az ITmap pedig egy-egy olyan platform, ahol a szakma népszerűségét és elismertségét tudják tovább növelni. A verseny és egyben az IT szakma sokoldalúságát jól mutatja, hogy az idei kiírásban 29 szakterületen lehet játszani. Az immáron hatodik alkalommal megrendezett Megmérettetés október 13-án, csütörtökön kezdődik, minden eddiginél több nyereménnyel.