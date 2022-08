Hamarosan nem okoz majd meglepetést, ha egy intézményben, áruházban vagy tulajdonképpen bárhol robotok keringenek körülöttünk.

A színfalak mögött egy éve zajlik az ország első biztonságtechnikai robotjainak tesztelése, amelyek a Bastion Group innovációs megoldások iránti elkötelezettségének köszönhetően nemrégiben a szintet léptek: már a leendő felhasználóknak is bizonyíthatják rátermettségüket.

A biztonságtechnika területén két robottípus került a figyelem középpontjába, a fertőtlenítő robotok, illetve azok, amelyek őrjárat funkciót látnak el. Egyik sem az élő munkaerő teljes kiváltására hivatott, csupán arra, hogy azt kiegészítse, adott esetben megoldást nyújtson a munkaerőhiányra, illetve minimalizálja az emberi tévedések előfordulásának lehetőségét.

„A fertőtlenítő robotokból két változat lesz elérhető a magyar piacon, az egyik UV fénnyel fertőtlenít, már-már sterilizál, a másik pedig permetezéssel juttat fertőtlenítő vegyszert a levegőbe. Ezek az eljárások nem teljesen veszélytelenek az emberek számára, ezért különösen előnyös lesz, ha helyettük robotok tudják ezt elvégezni” – mondta Hajós István, biztonságtechnikai szakértő, a Bastion Group ügyvezetője.

Olcsóbb és hatékonyabb munkavégzés

A szakember azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy bár a robot technológia elterjedése viharos sebességgel közeleg, ma, és egy ideig még szükség lesz a felügyeletükre, nem váltható le velük a teljes személyzet, egy-két ember helyettesítésére alkalmasak.

„Az őrzés-védés területén vannak olyan feladatok, amelyekért az őrök nem feltétlen rajonganak, ezért többnyire minél gyorsabban, ezáltal felületesen végzik el. Ilyen például egy telephelyen való óránkénti járőrözés, aminek pontosan az alaposság, minden rendellenes állapot felismerése adná az értelmét. Erre tökéletesen alkalmasak a járőröző robotok, hiszen 360°-os kamerájukkal a teljes területet belátják, éjjellátó funkciójuk és hőkamerájuk pedig még precízebb felderítést tesz lehetővé napszaktól függetlenül” – ismertette Hajós István.

Bizonyára sokakban felvetődik, hogy egy ilyen új technológia valószínűleg egy átlagos vállalkozás számára megfizethetetlen, pedig egy biztonsági őr óradíjával összehasonlítva a járőr robot óránként bérleti díja 10-30%-kal alacsonyabb.

Nem helyettesít, segít!

Az úgynevezett security robotok jelenlegi képességeik szerint egy előre beprogramozott útvonalon, kiépített pályán tudnak haladni. A kamerájuk által rögzített kép egy monitoron jelenik meg, amelyen a biztonsági őr követni tudja az útjukat.

Mozgás érzékelésére a robotok figyelmeztető hangot adnak ki, ami jelzi az őr számára, hogy helyszíni beavatkozásra van szükség.

„Humanoid robotok tesztelésén is dolgozunk, amelyeket recepciós feladatok ellátására szeretnénk bevezetni. Ezek emberi kinézetű robotok, amelyeknek érintőképernyő található a mellkasán. Fogadják és köszöntik az érkező vendégeket, akik az érintőképernyő segítségével megadhatják a szükséges adatokat, azt követően pedig át is vehetik a robottól a belépéshez szükséges kártyát” – avatott be a részletekbe a Bastion Group ügyvezetője.

A Bock Borászat és Pincészet az elsők között tesztel

A Bock Borászat és Pincészet jelentős méretű területen üzemel, így a hagyományos őrzés-védés mellett szükségessé vált biztonságtechnikai robotok alkalmazása is. Hajós István témaszakértőt kérték fel arra, hogy építse ki a birtok és a pincészet modern biztonságtechnikai védelmi erőforrásait.

Forrás: Farago Laszlo

„A borászatban kétféle robotot is kipróbáltak, az egyik fertőtlenít, ezzel könnyítve a takarító személyzet munkáját, míg a másik az őrzés-védésben jeleskedik. Az idei évünket még a tesztelésnek szánjuk, jövőre azonban szeretnénk robotjainkat útjukra bocsájtani, hogy minél szélesebb körben legyenek a kisebb és nagyobb cégek hasznára” – tette hozzá a biztonságtechnikai szakértő.

Borítóképünk hátterében egyik robot