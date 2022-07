Bár nyilván a legbiztonságosabb a hivatalos áruházból telepíteni alkalmazásokat, de hackerek időnként oda is rosszindulatú alkalmazásokat csempésznek be és súlyos károkat okozhatnak, mielőtt még lebuknának.

A Google Play Áruházba könnyebb bejuttatni egy aggályos alkalmazást, mint az Apple App Store-jába. Az Apple magasabb követelményeket támaszt a bejutásra, ráadásul az iOS zárt, míg az Android nyílt forráskódú rendszer.

A Zscaler biztonsági cég kutatói nemrég 52 rosszindulatú szoftverrel fertőzött Android-alkalmazást fedeztek fel a Play Áruházban. Az alkalmazások három, a Joker, a Facestealer és a Coper kártevőcsaládot rejtették. A Google már eltávolította ezeket, ha azonban a mobilunkon ragadtak, saját kézzel kell törölni az alkalmazások közül.

Közülük ötven a Jokert használja, míg az utolsó kettő a Facestealer és a Coper malware-eket.

Íme a törlendő alkalmazások listája:

1. Simple Note Scanner — com.wuwan.pdfscan

2. Universal PDF Scanner — com.unpdf.scan.read.docscanuniver

3. Private Messenger — com.recollect.linkus

4. Premium SMS — com.premium.put.trustsms

5. Smart Messages — com.toukyoursms.timemessages

6. Text Emoji SMS — messenger.itext.emoji.mesenger

7. Blood Pressure Checker — com.bloodpressurechecker.tangjiang

8. Funny Keyboard — com.soundly.galaxykeyboard

9. Memory Silent Camera — com.silentmenory.timcamera

10. Custom Themed Keyboard — com.custom.keyboardthemes.galaxiy

11. Light Messages — com.lilysmspro.lighting

12. Themes Photo Keyboard — com.themes.bgphotokeyboard

13. Send SMS — exazth.message.send.text.sms

14. Themes Chat Messenger — com.relish.messengers

15. Instant Messenger — com.sbdlsms.crazymessager.mmsrec

16. Cool Keyboard — com.colate.gthemekeyboard

17. Fonts Emoji Keyboard — com.zemoji.fontskeyboard

18. Mini PDF Scanner — com.mnscan.minipdf

19. Smart SMS Messages — com.sms.mms.message.ffei.free

20. Creative Emoji Keyboard — com.whiteemojis.creativekeyboard.ledsloard

21. Fancy SMS — con.sms.fancy

22. Fonts Emoji Keyboard — com.symbol.fonts.emojikeyboards

23. Personal Message — com.crown.personalmessage

24. Funny Emoji Message — com.funie.messagremo

25. Magic Photo Editor — com.amagiczy.photo.editor

26. Professional Messages — com.adore.attached.message

27. All Photo Translator — myphotocom.allfasttranslate.transationtranslator

28. Chat SMS — com.maskteslary.messages

29. Smile Emoji — com.balapp.smilewall.emoji

30. Wow Translator — com.imgtop.camtranslator

31. All Language Translate — com.exclusivez.alltranslate

32. Cool Messages — com.learningz.app.cool.messages

33. Blood Pressure Diary — bloodhold.nypressure.mainheart.ratemy.mo.depulse.app.tracker.diary

34. Chat Text SMS — com.echatsms.messageos

35. Hi Text SMS — ismos.mmsyes.message.texthitext.bobpsms

36. Emoji Theme Keyboard — com.gobacktheme.lovelyemojikeyboard

37. iMessager — start.me.messager

38. Text SMS — com.ptx.textsms

39. Camera Translator — com.haixgoback.outsidetext.languagecameratransla

40. Come Messages — com.itextsms.messagecoming

41. Painting Photo Editor — com.painting.pointeditor.photo

42. Rich Theme Message — com.getmanytimes.richsmsthememessenge

43. Quick Talk Message — mesages.qtsms.messenger

44. Advanced SMS — com.fromamsms.atadvancedmmsopp

45. Professional Messenger — com.akl.smspro.messenger

46. Classic Game Messenger — com.classcolor.formessenger.sic

47. Style Message — com.istyle.messagesty

48. Private Game Messages — com.message.game.india

49. Timestamp Camera — allready.taken.photobeauty.camera.timestamp

50. Social Message — com.colorsocial.message

51. Vanilla Snap Camera — cam.vanilla.snapp

52. Unicc QR Scanner — com.qrdscannerratedx

