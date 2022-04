Olyan sokat tologatjuk ezt a feladatot, hogy az emberek 30 százaléka még sosem gondoskodott az adatai mentéséről. A Micro Focus szakemberei arra hívják fel a figyelmet, hogy a március 31-i World Backup Day remek alkalom a biztonsági másolatok készítésére vagy azok ellenőrzésére, hiszen a magánembereket és a vállalatokat is hatékony, egyszerűen használható eszközök segítik ebben.



A World Backup Day alkalmából a szakemberek a biztonsági mentések fontosságára hívják fel a figyelmet. A kezdeményezés szervezőinek statisztikái szerint az emberek 30 százaléka még sosem készített biztonsági mentést az adatairól. Ez már csak azért is komoly probléma, mert mindeközben világszerte

percenként mintegy 113 telefont veszítenek vagy lopnak el, és havonta átlagosan 10-ből 1 számítógép fertőződik meg vírusokkal.Ha pedig nem készült backup, akkor fontos és pótolhatatlan adatok, feljegyzések, emlékek, fotók és videók veszhetnek el örökre csak azért, mert nem szántunk korábban egy kis időt erre a feladatra.



Backup néhány perc alatt



Senki nem tudja, mikor lesz ő a következő áldozat, tehát mindenkinek érdemes időt szakítania a biztonsági másolatok készítésére, halogatás nélkül. Aki pedig már gondoskodott erről a feladatról, annak célszerű rendszeres időközönként megvizsgálnia, naprakészek-e a mentései. Szerencsére mind a magánemberek, mind a cégek számára remek megoldások állnak rendelkezésre mindehhez.



Az egyéni felhasználók esetében egyszerűbb a helyzet, hiszen kevesebb fontos adattal rendelkeznek, mint a cégek és ezeket általában jól strukturált módon, automatizáltan mentik a készülékeik.



Ráadásul egyszerűen használható biztonsági mentési megoldásokat kínálnak számukra mind az okostelefonok, tabletek és számítógépek gyártói, mind a legnagyobb online szolgáltatásokat biztosító cégek. Elég csak arra gondolni, hogy egy új telefon beüzemelésekor néhány lépésben beállíthatjuk, hogy az eszközzel készült fotókról és videókról mindig azonnal kerüljön egy másolat a felhőbe is, amint wifi-kapcsolathoz jut a mobil. Így nem kell később egyesével menteni a fájlokat egy másik helyre is. Nem árt azonban, ha azt is ellenőrizzük néha, hogy megfelelően működik-e a mentés, illetve van-e ehhez elég tárhelyünk a felhőben.



A szakemberek szerint az a legbiztosabb, ha nem csupán a felhőben bízunk, de fizikai adathordozóra, például egy külső meghajtóra vagy pendrive-ra is átmásoljuk a legfontosabb, pótolhatatlan fájlokat. Magánemberek esetében tipikusan ilyenek például a családi fotók és videók, az iskolai feladatokhoz szükséges anyagok, illetve a különféle hobbiprojektek dokumentumai, legyen szó akár kötésmintáról, akár videós útmutatókról, akár a féltve őrzött versekről, novellákról és regényekről. Mindenkinek érdemes végignéznie bizonyos időközönként a készülékeit és a fájljait, mappáit, és végiggondolnia, mi számít nélkülözhetetlennek.



Mentés másként a vállalatoknál



A vállalatok esetében már bonyolultabb a helyzet, mint az egyéni felhasználóknál, hiszen a cégek sokkal nagyobb mennyiségű adatot hoznak létre, tárolnak és használnak. Ráadásul napjaink gyorsan digitalizálódó világában az adatok elengedhetetlenek a szervezetek mindennapi működéséhez, és nem csupán eszmei veszteséget jelent az elvesztésük, hanem anyagi kárral is jár. Tovább nehezíti a feladatot, hogy az adatok szétszórtan helyezkednek el a vállalati infrastruktúrában, például az alkalmazottak gépein, a céges szervereken és a felhőben, ezeken belül is különféle alkalmazásokban és adatbázisokban.



Szerencsére a vállalati adatok védelméhez és biztonsági mentéséhez is elérhetők professzionális eszközök, amelyek megkönnyítik a feladatot. A Data Protector például átfogó és robusztus megoldást kínál a biztonsági mentésre helyi rendszerekben, a felhőben és virtuális környezetekben is. A megoldás közvetlen módon integrálható az alkalmazásokkal és az adatbázisokkal, ami egyszerűbbé és gyorsabbá teszi mind a biztonsági mentések készítését, mind az adatok helyreállítását. Egy esetleges katasztrófa után néhány gombnyomással, automatizáltan helyreállíthatók az adatok a biztonsági mentésből. Az eszköz képes együttműködni a legmodernebb szoftverekkel és a több évtizede használt, legacy rendszerekkel egyaránt, ezáltal semmilyen adat nem maradhat védtelenül.