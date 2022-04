A metaverzum körüli pletykák hullámain

Az Nreal egyike a számtalan vállalatnak, amelyik az úgynevezett kiterjesztett valóságot – amely háromdimenziós digitális tárgyakat vegyít elénk a valós világ látványával keverve – szeretné sokaknak elérhetővé tenni. Ez a technológia már évek óta létezik, de a virtuális valóság megoldásokhoz hasonlóan nagyon nehezen tudott kereskedelmi sikereket elérni – felmérés szerint az amerikai tinik negyedének van ugyan VR-headsete, de többségük ritkán használja, 48 százalékuk havonta egy alkalomnál is ritkábban veszi elő.

Most, hogy az egész technológiai világ az egekbe hájpolt metaverzumokról beszél, az olyan technológiák, mint az AR és a VR új életre kelnek. Az afféle vállalatok, mint a Microsoft és a Facebook, vagy ahogy az utóbbit most nevezik, a Meta, olyan hatalmas digitális virtuális világokat akarnak létrehozni, amelyekben felhasználók milliói léphetnek kapcsolatba egymással – és mellesleg bonyolíthatnak le nagyon is valóságos pénzügyi tranzakciókat is.

Menekülés vagy szórakozás egy másik világban

Peng Jin, a Nreal társalapítója elmondta, hogy szerinte az AR olyan mértékű „forradalmi átalakulást fog elindítani, mint egykor az internet”, s egyenesen azt állítja,

az AR messze túlmutat majd minden jelenlegi mobilos élményen, különösen, ha videók nézéséről, testmozgásról, valamint PC-s és virtuális felhőben játszott videójátékokról van szó.

A 2017-ben alapított vállalat eddig két AR headsetet hozott létre: a Nreal Light-ot és tavaly az Nreal Air-t. A Nreal eddig több mint 230 millió dollárt gyűjtött be olyan befektetőktől, mint az Alibaba, a Nio és a Sequoia Capital China. Legutóbb a cég értékét 700 millió dollárra értékelték.

A Nreal szemüvege lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy filmeket nézzenek vagy játékokat játsszanak – bárhol, bármikor – a csak a szemüvegük által számukra megjelenített hatalmas virtuális kijelzőkön. A felhasználóknak ehhez mindössze csatlakoztatniuk kell napszemüvegnek kinéző okosszemüvegüket egy kábelen keresztül az okostelefonjukhoz – és ezzel máris egy IMAX minőségű látványt nyújtó térben találják magukat.

A Nreal Air két fő üzemmóddal rendelkezik: Air Casting és MR Space. Az Air Casting lehetővé teszi, hogy a felhasználók mintegy négy méter távolságban egy 130 hüvelykes virtuális kijelzőn nézzék a telefonjuk képernyőjét, az MR Space pedig a digitális tárgyakat a felhasználó környezetével kombinálja.

Az árakról és a további részletekről „egy későbbi időpontban” nyilatkozik a gyártó.