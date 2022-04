A VizslaSwap nevű új felületen végig a felhasználók birtokában maradnak az ott használt kriptovaluták, senki más nem rendelkezhet felettük. A biztonságos kereskedés alapját egy magyar és nemzetközi fejlesztőkből álló csapat alkotta meg. Ez az első olyan magyar kriptotőzsde, amely decentralizált alapon működik, ráadásul még bányászathoz is használható.

A digitális eszközök piaca 8 év alatt az 1500-szorosára nőtt, a bitcoin árfolyamának emelkedése is egyre több érdeklődőt vonz ebbe a szektorba. A kereskedés legfontosabb platformjai itt is a tőzsdék, vagyis olyan internetes kereskedelmi platformok, ahol Bitcoint, Ethereumot és egyéb kriptovalutákat lehet vásárolni, akár fiat devizákért (euróért, dollárért), akár más kriptovalutákért. Ilyen tőzsdékből már több mint 20 ezer működik világszerte. Természetesen több kisebb hazai kriptotőzsde is működik, azonban a most népszerű decentralizált, azaz központi szereplő nélküli platformra ezidáig nem volt példa.

Nagyobb biztonság

Az első, új alapokra helyezett magyar kriptotőzsde a VizslaSwap nevet kapta. A Hungarian Vizsla Inu (HVI) által kezdeményezett felület rövid időn belül bárki számára elérhető lesz.

„A központi szereplők kihagyása azért fontos, mert ez a megoldás sokkal nagyobb biztonságot jelent a felhasználók számára. A hagyományos kirptotőzsdéken átadjuk a fizetőeszközök feletti rendelkezést. Itt azonban, amit lekötnek, az végig a saját tulajdonukban marad. A decentralizált tőzsde felett senki sem rendelkezhet semmilyen formában. Azt hiszem, mostanában kezdik megérteni az emberek ennek a fontosságát” – mondta Sándor Fábián, a Hungarian Vizsla Inu egyik alapítója.

A VizslaSwap elindítása egy újabb mérföldkő a legnépszerűbb magyar kriptovaluta életében, amely közelebb viszi őket ahhoz a céljukhoz, hogy világszinten is meghatározó altcoinná váljanak. A decentralizált kriptotőzsde fejlesztésén közel húsz fős magyar és nemzetközi fejlesztőkből álló csapat dolgozott. Magát a felületet Pálmay Dániel ethereum web3js fejlesztő tervezte, igazából övé az érdem nagy része.

Bányászat, bányagépek nélkül

Az új hazai kriptotőzsdén nem csak kötöttségek nélküli kereskedésre, hanem bányászatra is lehetőség lesz – igaz, nem a „hagyományos” értelmében. Itt a csúcsteljesítményű videókártyák helyett a kriptovaluták tulajdonosai „végzik a munkát”. LP tokenek lekötésével a decentralizált tőzsdék között már megszokott módon elérhetővé válik az úgynevezett likviditási bányászat. Ez azt jelenti, hogy likviditást biztosítunk és ez által bányászunk.

Nem hiába a bányászat szó, hiszen blokkjutalmakra tehetünk szert általában kimagasló jutalmakért vagy saját vagy más tokenben.

„Valójában teljes egészében úgy működik mint a kriptobányászat, csak jelen esetben nincs szükség fizikai bányagépre. Egyszerűen a tokenek helyettesítik a videókártyákat, azaz amennyi tokent raksz be a pool-ba annyi 'géppel' bányászol. Blokkidőnkénti jutalmakat adunk, amelyek automatikusan jóváíródnak” – magyarázza a szakember.

A VizslaSwap-on számos más lehetőség lesz a kripto jutalmakra. Már megszokott staking pool funkcióval is rendelkezni fog, ahol önálló tokeneket, mint a HVI le lehet kötni és hasonló módon vagy saját vagy egy másik tokent kapunk érte jutalomként. De un. Bounty Hunt funkció is indul, amivel a látogató az összegyűlt tranzakciós díjakra vadászhat és hívhatja le saját maga részére az összegyűlt összeget. Ezt izgalmas játéknak is felfoghatjuk, ugyanis minél tovább várnak a látogatók a lehívással, annál nagyobb összeg gyűlik össze, de ha túl sokáig várnak, lehet, másvalaki elviszi azt. A csapat elmondása alapján ezzel a napi látogatószámot kívánják növelni.

A HVI token körül ezzel is folytatják egy önálló ökoszisztéma kiépítését saját NFT piactérrel, jelentős partnertokenekkel és most DeFi megoldással is, ami mind növeli a keresletet az Vizsla token iránt – mondta el Sándor Fábián, a Hungarian Vizsla Inu egyik alapítója.

A farmolási funkciók elérhetőek lesznek a HVI Partnerei számára, ahol HVI-vel vagy a partner tokenekek lekötésével olyan tokenek válnak elérhetővé, mint a Neckermann, a CryptoChip, vagy a BabyVizsla. A biztonságot sem bízzák a véletlenre, hiszen a VizslaSwap platform alapjául a világ 3. legnagyobb decentralizált tőzsdéjét vették, a PancakeSwap-ot. Remélhetően sikerül a HVI célja és egy újabb Magyar Világsikerrel fogunk gazdagodni.