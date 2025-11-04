november 4., kedd

Károly névnap

Képzés, iskola

1 órája

Üdvözöl a KISKUN AUTÓSISKOLA!

#autósiskola#Kecskemét#jogsi

PR cikk
Üdvözöl a KISKUN AUTÓSISKOLA!

Ha jogosítvány az álmod, valósítsd meg nálunk!

A KISKUN AUTÓSISKOLA 5 városban várja tanulóit.

  1. Kecskemét, Nagykőrösi u. 14. +3620/771-0847
  2. Baja, Kossuth L. u. 1. +3620/771-0853
  3. Kiskőrös, Petőfi tér 10. +3620/420-1412
  4. Kalocsa, Szent István út 70. +3620/771-0852
  5. Békéscsaba, Szemere u. 2/1. +3620/771-7016

Iskolánkban elérhető GKI, Vállalkozói tanfolyam és Gépkezelői tanfolyam.

Szaktanfolyam: 
+3620/438-4020
www.kiskun.autosiskola.hu

A siker kulcsa a Te kezedben van!

 

Képzés, iskola

