Varga Autóműhely
Varga Autóműhely Kecskeméten – 0-24 órás non-stop autószerviz, amely teljes körű javítást és karbantartást kínál.
Szolgáltatásaik:
- műszaki vizsgára felkészítés, átvizsgálás, ügyintézés
- számítógépes diagnosztika
- futómű javítás és beállítás
- olaj- és szűrőcsere, időszakos szerviz
- autóvillamossági munkák (ablakemelő, tolatóradar, riasztó, autóhifi)
- fékrendszer javítás és karbantartás
- gumiszerelés, kipufogó- és vezérlésjavítás
- akkumulátorcsere, vonóhorog felszerelés
- autómentés
Telephely
Cím: 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 278.
Telefonszám: +36-70-213-7713
Nyitvatartás: 24/7 | 0-24 h
E-mail: [email protected]
Weboldal: www.vargaautomuhely.hu
