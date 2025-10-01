október 1., szerda

Varga Autóműhely

Varga Autóműhely Kecskeméten – 0-24 órás non-stop autószerviz, amely teljes körű javítást és karbantartást kínál.

Szolgáltatásaik:

  • műszaki vizsgára felkészítés, átvizsgálás, ügyintézés
  • számítógépes diagnosztika
  • futómű javítás és beállítás
  • olaj- és szűrőcsere, időszakos szerviz
  • autóvillamossági munkák (ablakemelő, tolatóradar, riasztó, autóhifi)
  • fékrendszer javítás és karbantartás
  • gumiszerelés, kipufogó- és vezérlésjavítás
  • akkumulátorcsere, vonóhorog felszerelés
  • autómentés

Telephely

Cím: 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 278.

Telefonszám: +36-70-213-7713

Nyitvatartás: 24/7 | 0-24 h

E-mail: [email protected]

Weboldal: www.vargaautomuhely.hu

 

