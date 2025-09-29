Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
Nem kell egyedül szembenéznie a kihívásokkal annak, akinek családtagja demenciával él.
Kecskeméten a Rév Szolgálat ettől az évtől gondoskodó környezetben nyújt nappali ellátást és fejlesztést a demens idősek számára.
Az intézmény célja, hogy a mentális és fizikai aktivitás fenntartásával javítsa az ellátottak életminőségét. A délelőtti készségfejlesztő programok között szerepel: memória- és kognitív fejlesztő gyakorlatok, kézműves-foglalkozások a finommotorika fenntartásáért, mozgás és gyógytorna szakember vezetésével, zeneterápia, filmklub.
Cím: 6000 Kecskemét, Fecske u. 20.
Telefon: +36-76/415-466, mobil: +36-30/556-0315
E-mail: [email protected]
