Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Nem kell egyedül szembenéznie a kihívásokkal annak, akinek családtagja demenciával él.

Kecskeméten a Rév Szolgálat ettől az évtől gondoskodó környezetben nyújt nappali ellátást és fejlesztést a demens idősek számára.

Az intézmény célja, hogy a mentális és fizikai aktivitás fenntartásával javítsa az ellátottak életminőségét. A délelőtti készségfejlesztő programok között szerepel: memória- és kognitív fejlesztő gyakorlatok, kézműves-foglalkozások a finommotorika fenntartásáért, mozgás és gyógytorna szakember vezetésével, zeneterápia, filmklub.