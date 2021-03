Születésnapot ment ünnepelni a házaspár, de egy 50 méteres fa ölte meg őket

Öt gyereket hagyott maga után az a házaspár, melynek autójára egy több mint 50 méteres vörösfenyő zuhant Észak-Kaliforniban. A nő 45. születésnapját mentek volna ünnepelni.

Jessica és Jake Woodruff észak felé tartottak a partvidéken, amikor Hondájukra zúdult a fa. A pár éppen a Jedediah Smith Redwoods Nemzeti Park közelében autózott a tragédia idején.

The parents of 5 children died last week when a redwood tree fell on their vehicle on a NorCal highway near Crescent City https://t.co/YKZWP2pmDe

— KTLA (@KTLA) March 29, 2021