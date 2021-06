Sokkot kapott az édesanya, amikor 7 éves kisfiára szakadt a mennyezet

A család egyik rokona Twitteren tett közzé egy 50 másodperces videót, amin jól látható, hogy egy londoni önkormányzati lakásnak a mennyezete beomlott. Pont azon a helyen, ahol a lakó kisfia szokott játszani. A videóban a nő kommentálva mutatja, hogy a plafonról elsőként csak a víz csöpög, aztán az egész bevizesedik, majd beomlik.

„A mennyezet mindjárt összeomlik… látod ezt? Ez őrület, ez teljesen őrület” – kommentálta a nő, majd a következő pillanatban félelmetes sikolyt engedett el, majd azt hajtogatta: „Megmondtam nekik.”

This is the flat my nephew lives in with his mum. the ceiling just fell through. My nephew usually sits right in that spot to watch cartoons. His mum has told @lb_southwark for YEARS that this flat is unsafe and they kept ignoring her. The distress in her voice is heartbreaking! pic.twitter.com/yxEu90aSD2

— Kelechi (@kelechnekoff) June 6, 2021