Ilyen szexin töri a magyart Gerard Butler (videó)

Egész jól megy neki.

A jogászként végzett skót színész, akit többek között a 300, a P.S. I Love You vagy A csúf igazság című nagysikerű mozifilmekből ismerhetünk, november 13-án töltötte be 51. életévét. Ez alkalomból magyar teniszoktatója, Noszály Sándor is felköszöntötte, nem mással, mint egy korábbi, közös videóval, ahol Butler épp azt mondja cukin törve a magyart, hogy „boldog születésnapot”- szúrta ki a Bors.

A felvétel valószínűleg nem is olyan régi, a volt teniszező ugyanis pont egy évvel ezelőtt árulta el, hogy a világsztár teniszoktatójaként dolgozik, és azt is, hogy szerinte karmikus találkozás volt az övék.