Elhunyt a börtönben a gyilkosságért elítélt amerikai zenei producer

Egy kaliforniai börtönben elhunyt szombaton 81 évesen Phil Spector legendás amerikai zenei producer, akit egy hollywoodi színésznő 2003-ban történt megöléséért 19 év szabadságvesztésre ítéltek 2009 májusában. Meg nem erősített sajtóértesülések szerint koronavírus-fertőzés szövődeményeibe halt bele.

Spector a hatvanas évek popzenéjének forradalmasításával vívta ki hírnevét az általa bevezetett, Wall of Sound produkciós technika révén. Nem előadóként ő került elsőként a rock and roll halhatatlanjai közé. A zenei mogul olyan együttesekkel és énekesekkel dolgozott fénykorában, mint a Beatles, a The Ronettes, Cher és Leonard Cohen, és ő állt olyan világsikerek mögött, mint a Beatles Let It Be című albuma.

Lana Clarkson 40 éves színésznőt 2003. február 3-án találták holtan a visszavonultan élő, excentrikus milliomos Spector várkastélyt utánzó Los Angeles-i házában. A vizsgálat szerint a szájában elsült pisztoly ölte meg, azt azonban nem sikerült bizonyítani, hogy a tévésorozatokból ismert, nem túl sikeres nő öngyilkos lett vagy a producer húzta meg a ravaszt.

A védelem szakértői több bizonyítékot – köztük törvényszéki orvosszakértői véleményt – terjesztettek elő, amely az öngyilkosság tényét támasztotta alá. A vád azonban számos terhelő tanút állított, akik azt vallották, hogy Spector ittas állapotban korábban is fenyegetően lépett fel partnereivel szemben, többször előfordult, hogy pisztolyt szegezett rájuk.

Spector ellen 2007-ben indult per az ügyben, de akkor az esküdtek nem jutottak egyöntetű álláspontra, ezért érvénytelenítették a tárgyalást. Végül a gyilkossági ügy 2009-es tárgyalásakor az esküdtszék úgy foglalt állást, hogy a színésznőt a producer ölte meg erős felindulásból.

Phil Spector a hatvanas években többek között a Crystals, a Ronettes, a Righteous Brothers, a Beatles, később John Lennon, Tina Turner és mások lemezeinek volt a producere, dalokat írt és ő maga is zenélt. Ő fejlesztette ki a Wall of Sound technikát, amely visszhangosítással és más effektekkel gazdagította a felvételeket.

A kaliforniai büntetésvégrehajtási hatóságok szerint természetes okokból halt meg, de azért elrendelték a boncolást. Brit bulvárlapok értesülése szerint Spectornál négy hete Covid-19 betegséget diagnosztizáltak, és cellájából egy kórházba vitték át.

Borítókép: Phil Spector 2009. március 25-én