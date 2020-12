Hiába könyörögtek! Kétéves kislányuk miatt szállították le a gépről a magyar házaspárt (videó)

A felvételen jól látható, hogy a szülők mindent próbáltak megtenni, hogy kislányuk felvegye a maszkot, azonban az ijedt gyerek megmakacsolta magát. A légi utaskísérők azonban hajthatatlanok maradtak, megkérték a családot, hogy hagyják el a gépet – írja a Magyar Nemzet.

Az esetről Orbán Eliz a Fox News televíziónak is nyilatkozott. Az interjúban elmondta, a személyzet már a kezdetektől gorombán bánt velük, már köszönés helyett azzal indítottak, hogy a gyermek kora felől kérdezősködtek. Miután kiderült, hogy két évnél idősebb, közölték, hogy kötelező maszkot viselnie. Mivel a kislánynak nem volt saját maszkja, biztosítottak egyet, majd szokatlan módon újra és újra ellenőrizték, hogy viseli-e.

Felidézte, hogy már a járvány során is többször repültek, mert a nagyszülők az ország másik végében laknak, és csak így láthatják unokájukat, eddig azonban sosem volt efféle problémájuk. Beszélt arról is, hogy férjével együtt mindketten bevándorlók, Európából származnak, áldásnak érezték, hogy megélhetik az amerikai álmot, a szabad Amerikában. Ehhez képest az elmúlt év nagyon ijesztő volt számukra.

Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not “comply” and keep her mask on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop 😷 pic.twitter.com/KXCICsBSMj

