A kecskeméti Bálint lett a nap hőse az Exatlon első adásában

Hétfőn elrajtolt az Exatlon Hungary harmadik szériája a TV2-n. A kecskeméti gimnazista, Herczeg-Kis Bálint remekelt az első versenynapon.

Az Exatlon Hungary harmadik szériájának versenyzői megérkeztek Dominikára, hétfőn pedig meg is kezdték a küzdelmet a trófeáért. Egyelőre csapatban harcolnak, és igyekeznek kiismerni egymás erősségeit és gyengepontjait, ugyanakkor egy pillanatig sem tétlenkednek.

Az első adás nyitóceremóniával kezdődött. A versenyzők egy helikopterből a tengerbe ugorva érkeztek meg a helyszínre – pontosabban a vízbe –, majd együtt úsztak ki a partra, ahol Palik László várta őket. A műsorvezető a köszöntést követően egyesével megszólította a játékosokat és életük legnagyobb kalandjának nevezte az Exatlont.

Herczeg-Kis Bálint is szót kapott.

– 18 évesen egyenesen az iskolapadból estél be a Karib tengerbe – szólította meg a fiatal versenyzőt Palik László. Bálint elmondta, hogy először kicsit fura volt számára, hogy az iskolás létnek vége szakad egy időre, de nem bánja.

– Álmomban sem gondoltam volna, hogy egy helikopteren fogok ülni és beleugorhatok a tengerbe, elképesztő élmény volt

– reagált Bálint.

Palik László viccelődött is vele egy kicsit: felajánlotta, hogy ha iskolahiánya lesz, meg tudnak szervezni neki néhány órát, mivel jelenleg úgyis online oktatás zajlik. Bálint azonban nevetve visszautasította az ajánlatot.

– Őszintén, szerintem megleszek tanulás nélkül, inkább a versenyre koncentrálok 100 százalékban – tette hozzá.

A nyitóceremóniát követően érmefeldobással döntötték el, ki kezdheti meg a kiválasztást az első versenynapon. A kékek, azaz a Kihívók győztek, így Bálintékon volt a sor, hogy erős taktikával indítsanak. Az első sorsolás után a kecskeméti gimnazista ellenfele Móricz Dániel, magyar bajnok országúti kerékpáros lett. Elkezdődött a harc a villáért.

Az általában mindenki dolgát megnehezítő egyensúlyozó részen Bálint könnyedén átrohant. Hogy Palik Lászlót idézzük: „mint kés a vajon, úgy csusszant át”. Elképesztő tempót diktált a fiatal versenyző, aki egyenesen az iskolapadból érkezett az Exatlonba. Bálintnak az ügyességi feladat is remekül ment, be is húzta első győzelmét. Elmondása szerint nem tartott a pályától, igyekezett nem át-át nézni az ellenfél oldalára, hiszen szerinte az nem vitte volna őt előre.

A második körben Bálint mellé Somhegyi Krisztián, sokszoros magyar bajnok műugró került. Az akadálypályát a kecskeméti versenyző hozta, és az első körhöz hasonlóan, az ügyességi feladattal sem volt gondja. Krisztián azonban nem hagyta magát, felvette a versenyt kihívójával, ami azt eredményezte, hogy teljesen egyszerre lökték le az utolsó kockát az ügyességi feladatnál.

Palik László célfotót kiáltott,

a versenybírók pedig Bálintnak ítélték a győzelmet. Egy nagy sebbel a hátán, és egy izgalmas futammal a háta mögött hagyta el a pályát.

– Úgy éreztem, hogy én fogok nyerni, mert amikor oldalra néztem, úgy tűnt, pár tized másodperccel előbb löktem le a kockát. Nem gondoltam viszont, hogy az első napon rögtön célfotó fog dönteni a győzelmemről – tette hozzá Bálint.

Az utolsó körben mindkét csapat kijelölhetett egy férfi és egy női versenyzőt, aki megvívja a végső összecsapást. Erre azért volt szükség és lehetőség, mert a Bajnokok 9-7-re vezettek, így nagy felelősség hárult a kiválasztottakra. A Kihívók az aznapi teljesítménye alapján Bálintot választották, az ellenfele pedig Bors Máté, vitorlás korosztályos világbajnok, windsurf magyar bajnok lett. A hatalmas küzdelemben a két versenyző nagyjából egyszerre ért az ügyességi feladathoz, végig fej-fej mellett haladtak. Egy-egy kockájuk maradt az ügyességi feladat végére, amelyet Bálint előző futamához hasonlóan, teljesen egyszerre löktek le. Palik László célfotót kért, de ezúttal a versenybírók sem tudtak különbséget tenni – hosszas elemzés után sem –, ezért a két versenyző újrafutotta a futamot.

„Ennél szorosabban nem lehet megvívni ezeket a csatákat”

– értékelt Palik László a célfotó eredményhirdetését követően.

A második futamban Bálint előbb ért az ügyességihez, ám Máté gyorsan behozta őt. Egy-egy kocka volt előttük, amikor Bálint behúzta a futamot. Palik László szerint ezzel ő vált a nap hősévé.

– Jelenleg úgy érzem, hogy Máté lesz a legnagyobb vetélytársam a játék során, bár ez még rengeteg dologtól függhet. Biztos vagyok benne, hogy végig erős játékos lesz – értékelt a kecskeméti versenyző, miután harmadik győzelmével életben tudta tartani a Kihívók esélyeit.

A hosszúra nyúló verseny végül hirtelen halálba torkollott, hiszen 9-9-re egyenlítettek a Kihívók Dóri jóvoltából. A csapatok ismét kijelölhették, ki vívja meg a végső összecsapást. A kékek Lilit és Danit, míg a pirosak Lilkót és Krisztiánt küldték harcba, ahol előbbieknek sikerült győztesként távozni a pályáról. A Kihívók ezzel megnyerték a villát, így hatalmas előnnyel indulhatnak neki a versenynek.

Az értékelésnél Palik László újból megjegyezte, hogy Bálint a nap hőse lett, miután két célfotót, egy újrafutást, és néhány sérülést követően is győzedelmeskedni tudott, három pontot hozva ezzel csapatának.

A fiatal fiúnak szegezte a kérdést: „Miből vagy te fiatalember?”

– Egész életemben a maxot próbáltam hozni, most is beleadtam mindent. Azért voltak nálam is kisebb baklövések: amit csak lehet, azt lehorzsoltam, a kötélnél majdnem fejre estem, a nagy örömben a végén pedig még a vasra is majdnem sikerült ráesnem. Voltak kisebb hibák, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó nap volt, és örökre mindenkinek beleégett a fejébe – reagált Palik Lászlónak Herczeg-Kis Bálint.

A Kihívók nagy hangzavarral és örömmel foglalták el a villát, majd az első nap értékelésével kezdtek. Megtapsolták Bálintot, aki fordítani tudott a már majdnem elveszett helyzeten, majd felavatták a medencét.

– Jó érzés volt nagyon, amikor a többiek azt mondták, sokat köszönhetnek nekem. Én úgy érzem, hogy erről ma nem csak én gondoskodtam, hanem mint csapat működtünk együtt és mind odatettük magunkat – mondta megilletődve Bálint.

A szobák elfoglalását követően, Balogh Richárd ötlete nyomán

kijelölték a nap hősét: egyöntetűen Herczeg-Kis Bálintot választották.

A versenyzők hangot adtak neki, mennyire örülnek, hogy nem törték meg a hagyományt, és az előző évekhez hasonlóan, ismét a Kihívók költözhettek be elsőként a villába.

Kedden újult erővel, átbeszélt taktikával vágnak neki a második versenynapnak.

Borítókép: facebook.com/ExatlonHungary