Világjáró bölcsis: 24 hónap alatt, 24 országban járt a kétéves Poldi

Markó Leopold mindössze háromhetes volt, amikor megkapta első útlevelét. Édesanyja és édesapja már a születése előtt is járta hátizsákkal a világot, és szerették volna ezt az életformát megtartani gyerekes szülőkként is. Sikerült.

Markó Zoltánnak és párjának, Okos Tímeának közös szenvedélye a hátizsákos utazás. Szerelmük gyümölcse is éppen egyik nagyobb útjukon, Guatemalában fogant meg – írja a Bors.

A kisfiú neve Leopold, de az Instagram népe Poldiként ismeri. A névválasztásban szerepet játszott, hogy az egész világon könnyen kimondható legyen, és van benne egy kis játék, Markó Poldi hajaz a világfelfedező Marco Polóra.

Dubajtól a Vatikánig sok helyen járt már

A kétéves, éppen bölcsődéskorban járó kisfiú eddig hazánkon kívül már Guatemalában, Mexikóban, Ausztriában, Ukrajnában, Szlovéniában, Olaszországban, Va­tikánban, Thaiföldön, Hongkongban, Ma­ka­ó­ban, Katarban, Cseh­országban, Szlovákiában, az USA-ban, Jordániában, Izraelben, Dubajban, Lengyelországban, Litvaniában, Lettországban, Észtországban, Finnországban, Németországban járt a szüleivel.

Poldi már az édesanyja po­cakjában is járta a világot

Receptre írná fel az utazást

A szülés előtt megbeszéltük, hogy utazni fogunk a kisfiunkkal is. Timi is nagyon szereti ezt az életformát, és fontosnak tartom, hogy egy nő, amellett, hogy édesanya lett, folytassa azt, amit ed­dig csinált. Arról nem beszélve, hogy a szülés fizikálisan, pszichésen is megterhelő, az utazás pedig feltölt. Mi megbeszéltük, hogy ahogy tudunk Poldinak útlevelet szerezni, veszünk repülőjegyet. A mi családunk akkor van a legaktívabban együtt, amikor utazunk, mert olyankor 0–24-ben együtt vagyunk, és mindent együtt csinálunk. Én receptre írnám fel az utazást, terápiás céllal, mi csak jó élményekről tudunk beszámolni.

Persze ért minket támadás, hogy milyen felelőtlen szülők vagyunk, egy gyereknek rendszer kell. De a gyerekek a legalkalmazkodóbbak, Poldi egy nap után átáll, és mindenhol megvan a kis rutinja.

A ta­pasz­tala­ta­inkkal szeretnénk olyan családoknak segíteni, akik még most tervezik az utazást, csak nem tudják, hova men­jenek, hogyan va­lósítsák meg – magyarázta Zoltán, hozzátéve: A Covid nekünk is felülírta a terveinket, de azért így is bejártuk Észak-Európa csodálatos tájait. És az is biztos, hogy decemberben is beülünk a lakóautóba, vagy elrepülünk valahová – mondta Zoltán, az édesapa.