Tóth Andi és Andrei Mangra lebukott (videó)

Az énekesnő és a táncos nagyon egymásra talált.

Ezt ne hagyja ki! Hazudott Jakab Péter a verőlegényeiről

Tóth Andi mindig bízott benne, hogy Andrei Mangra oldalán vághat bele a Dancing with the Stars versenyébe a TV2-n, szerdán reggel pedig a Mokkában beszélt arról is, hogyan halad a felkészülés – írja a Bors.

Csak azt tudtam elképzelni, azt láttam magam előtt, hogy Andrei-jel táncolok. Voltam sztárfellépő a Dancingben tavaly, és igazából nekem csak Andrei maradt meg, mert ő is

akkora személyiség és energiabomba, hogy ha ennyire megmaradt bennem, akkor nekem muszáj egy ilyen táncossal lenni

– fogalmazott a műsorban Andi.

Intim viszonyukról már máskor is írt a Bors, most pedig Andi azt is elárulta, miért is olyan jó páros ők ketten.

Mindketten hasonlóan vagyunk bolondosak, tudunk szórakozni, tudunk hülyéskedni a próbákon, de emellett pont ugyanúgy komolyan is vesszük – magyarázta az énekesnő, aki a beszélgetés egy pontján azt is elárulta,