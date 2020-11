Öt évnyi mosolyszünet után itt az első közös fotó Weisz Fanniról és az édesanyjáról

Anya és lánya öt évig nem beszélt egymással. Ez az az idő, amit a siket szépségkirálynő volt férje oldalán töltött.

Nem csak az édesanyjától, testvérétől és nagyszüleitől is eltávolodott az elmúlt időszakban Weisz Fanni, olyannyira, hogy öt évig nem is beszélt a szeretteivel. Egykor úgy hírlett, hogy talán volt férje, Hajmásy Péter is felelős lehet abban, hogy a siket szépségkirálynő és családja viszonya ennyire megromlott, amit persze Fanni tagadott.

Most azonban beigazolódni látszik, hogy lehetett valami igazságalapja a korábbi szóbeszédnek, ugyanis a válás, vagy legalábbis a különköltözés után Fanni szinte egyből visszatalált az anyukájához.

Már közös fotót is oszt meg magukról, ahol úgy mosolyog anya és lánya, akárcsak régen, a boldog békeidőkben.