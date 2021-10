Megdöbbentő, hogyan viselkedik Köllő Babett a Sztárban sztár leszek versenyzőivel

Nagy, összetartó baráti társasággá alakult a mentor és csapata.

Mint a Metropol napilap pénteki számából és a metropol.hu-n megjelenő interjúból kiderül, ez persze nem véletlen, hiszen a színésznő igyekezett igazi jó barátként, amolyan pótanyukaként jelen lenni a versenyzők életében – írja a Bors.

Köllő Babett számára igazán izgalmas ez az időszak, hiszen

nagyon élvezi a Sztárban sztár leszek-kel járó feladatokat.

A Metropolnak elárulta: az új barátok mellett önmagára is rátalált. A színésznő az óriási kalandról, mentoráltjaival való kapcsolatáról mesélt, és azt is kielemezte, hogy milyen hatással van rá a show.

Minden színész életében eljön az a pillanat, amikor nekiáll tanítani, vagy elkezd rendezni. Nálam a rendezés még nincs meg, de a tanítás az már megy. Fantasztikus érzés, mert újratölt ez az egész. Mindig azt szokták mondani, hogy mire megtanulsz énekelni, a dalod már rég nem arról szól – mesélte Babett, aki most érzi igazán, hogy ez a feladat mennyi energiával tölti el, és visszaigazolásként ezt érzi mentoráltjain is.

A mentoráltjaim menet közben rádöbbentenek arra, hogy pontosan miért is kezdtem el ezt az egészet csinálni. Nagyon jó dolog fiatalokkal foglalkozni – árulta el a színésznő, aki magát egyébként a csapat anyukájának érzi.

Alapvetően anyáskodó típus vagyok és nem csak a nálam fiatalabbakkal, hanem az idősebbekkel is. Még a színházban is én vagyok az, akinél folyton van étel, és meghallgatja mindenkinek a lelki bánatát. És szerintem ezt viszem tovább a kisemberkéimmel is.

Önazonossá váltam ezzel a műsorral, sőt, talán azt érzem, hogy most érkezett meg Köllő Babett

– vallotta be a színésznő, aki a válogatók után érdekes tendenciát vett észtre a mestereken.

Rádöbbentem, hogy mindenki úgy választott, amilyen ő maga. Gabi például kiválasztotta a legtechnikásabb énekeseket. Majesz meg showmaneket válogatott. Én pedig abban hiszek, hogy nagyon szerethető karakternek kell lenni ahhoz a színpadon, hogy szavazzanak rád.

Azt mondják, hogy a színpad a személyiségek harca, és ez teljes mértékben így van.

Ha valakit megszeretnek, akkor azt az emberek a tenyerükön hordozzák – osztotta meg tapasztalatait Babett, aki szeretné, hogy nyerjenek a versenyzői, de tudja, hogy ez már nem a mesterek egójáról szól.

Arról kell, hogy szóljon, hogy mindenki a saját emberét közelebb repítse az álmaihoz. Ha ez sikerül, akkor a műsor elérte a célját. Olyan embereket választottam ki, akik bíznak bennem és hallgatnak a tanácsaimra – árulta el a mentor, de azért elismerte: egy alkalom volt, ahol jobban ki kellett állnia a véleményéért, mert pontosan tudta, hogy másfajta döntés hátráltatná a versenyzőjét.

Még a fotózás előtt, az egyik mentoráltammal beszéltük, hogy milyen ruhát kellene felvennie?

Én mondtam neki, hogy ne válasszon túl szexi ruhát, mert a tavalyi adásokból pontosan tudom, hogy azt a hölgy nézőközönség nem igazán díjazza.

Babett egyébként igyekszik nyugodt és kedves mester lenni.

Vannak, akik erővel is motiválhatóak, de a művészlelkek nem. Szerintem is több értelme van elmagyarázni a dolgokat nyugodtan és kedvesen. Az a fontos, hogy ha megkérdezik, hogy mi, miért van, akkor ne az legyen a válasz, hogy azért mert én megmondtam – tette hozzá.

A 12 órás forgatási napok alatt összeforrt a csapat.

Nyilván voltak feszültek pillanatok és kellemetlenebb percek, de bármikor újrakezdeném. Hiányzik is egyébként, hogy napi 12 órában „szívjuk egymás vérét”. Otthon azon szoktunk sokat röhögni, hogy amikor valami szarkasztikusabb poént mondok, vagy valahogy úgy válaszolok a férjemnek, akkor mindig rám néz, hogy mi van, gyakorolsz a műsorra? – nevetett Babett, aki a viccelődésen kívül azért komoly barátságokat is kiépített.

– A kisversenyzőimmel továbbra is szeretném tartani a kapcsolatot és kísérni őket az útjukon, segíteni őket az én kapcsolatrendszeremmel. A sajtótájékoztató után is velük töltöttem a napot. Most valamelyik nap jönnek is át hozzám, és főzőcskézünk egyet, szóval lesz csapatépítés – mondta a mentor, akihez

akár éjszaka is fordulhatnak segítségért és támogatásért a versenyzői.

Baráti társaság lettünk, jóval több ez, mint munkatársi kapcsolat.