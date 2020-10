Kismajom született a fővárosi állatkertben, nagyon aranyos

Szumátrai orangutánbébi jött világra a budapesti állatkertben. Idén már másodszor, augusztusban is született egy ilyen kölyök, azt Móricnak hívják, a legújabb jövevénynek is a látogatók adhatnak majd nevet.

Az orángután október 10-én, szombaton hajnalban született a Jula nevű nősténytől. Az állatkerti szakemberek úgy látják, hogy a mostani bébi valamivel nagyobb, mint az augusztusi születésű Móric volt világra jövetelekor – amely szerint a gondozók azt gyanítják, hogy a pár napos apróság is kisfiú. Nevet várhatóan most is a közönség segítségével, internetes szavazás útján keresnek az állatnak.

A 18 éves Jula, és Móric anyja, a 19 éves Lia apai féltestvérek. Együtt érkeztek Budapestre 2013 márciusában a müncheni állatkertből. Mindketten voltak már vemhesek, ráadásul akkor is szinte egyidőben ellettek: Jula november 24-én hozta világra AnnaHannát, Lia pedig mindössze 24 nappal később, december 18-án Lone-t. Így mindkét orángutánmamának van egy-egy nagyobbacska, 6 éves lánya is a közelmúltban született kölyke mellett.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben az 1890-es évek óta foglalkoznak orangutánokkal, nagy sikerrel, már kilenc ilyen kismajom született Budapesten, pedig csak az1980-as évektől tudják csak szaporítani az állatokat.

A budapesti orangutánbébik sikertörténete mintegy harminc éve kezdődött, az 1991-ben született Tónival, aki nevét az Állatkert egykori főigazgató-helyettese, az intézményben 33 éven át dolgozó Fischer Antal (1934-1991) emlékére kapta. Tóni ma már a Drezdai Állatkert lakója. Tónit követően – az idén született két bébivel együtt – további kilenc orangután született eddig Budapesten.