Eltemették a körúti baleset 17 éves áldozatát, beteg édesanyja nem búcsúzhatott el tőle

A Kismenők sztárját anyja nélkül búcsúztatták el.

Börtönben, letartóztatásban ülve érte élete legszörnyűbb híre a 17 évesen autóbalesetben elhunyt énekes édesanyját. Mint arról beszámoltunk, a Kismenőkben feltűnt Ónodi Attila annak ellenére ült a volán mögé, hogy még nem szerzett jogosítványt. Csendi Andrea, a gyászoló családanya exkluzív nyilatkozatot adott a Borsnak.

A járvány idején a fogvatartottak nem fogadhatnak látogatókat, így a lap újságírója is csupán skype-on beszélgethetett Csendi Andreával. A telefon kijelzőjén egy megtört asszony arcvonásai jelentek meg. Ez még úgy is világosan látszott, hogy egészségi okokból a beszélgetés alatt maszkot kellett viselnie.

A halk szavú családanya megdöbbentő őszinteséggel tárta ki a lelkét.

– Reggelente és esténként gyógyszereket kell szednem, mert többféle betegség is gyötör. Trombózisom volt és lyukas a szívem, és vérplazmahiányos vagyok. Vérhígítón élek. Napi kétszer nyugtatót is kapok. A tragédia napján is hozták nekem a pirulákat, de a tisztnőn azonnal láttam, hogy valami baj van. Mondta is, hogy mondaniuk kell valamit, majd az alezredes úrnak adta át a szót. Tőle tudtam meg, hogy Attila nincs többé, de akkor még nem voltam hajlandó ezt felfogni. Azt mondogattam magamnak, hogy a halott fiú egyszerűen nem lehet az én fiam. Később a TV2-n megláttam, hogy a Kismenők című műsorból idéznek, abban a pillanatban oszlott el minden kétségem – zokogta Andrea.

Több évig zongorázott

Attilának három nagyobb testvére van, de ők már kirepültek a családi fészekből. Andrea Budapesten, a testvérénél lakott a legkisebb gyermekével. A családfővel három éve megromlott a kapcsolata.

Én laktam a kisebbik szobában Attikával. Október 15-én reggel jöttek értem a rendőrök, szó szerint az ágyból vittek el a fiam mellől. Akkor találkoztunk utoljára

– csuklott el a gyászoló édesanya hangja.

Attila kiváló gyerek volt. Jól tanult és az volt a vágya, hogy 5 évre kiutazzon New York-ba. Ott szeretett volna karriert építeni, hogy támogathasson bennünket – mesélte Andrea.

Több évig zongorázott, és most kezdett volna el újra énekelni. Rendkívül mélyérzésű fiú volt, szinte bármin, akár egy filmen is elsírta magát. Rossz emberekkel nem barátkozott, ezért nem tudom elképzelni, hogy valóságalapja lenne annak, amit egyesek mondanak róla! Anyaként tudom, hogy nem drogozott, nem használt sem katit, sem füvet – magyarázta az édesanya, aki egy, a pesti Westend City Centerben működő étteremben dolgozott. Már bánja, hogy emiatt kevesebbet lehetett Attilával, de tudja: amíg távol volt, addig is jó kezekbe adta, hiszen a nagybácsi szerette és óvta a tinédzsert.

Vakmerő gyerek volt

Andrea nem tudja, kié volt az autó, amelyben a gyermeke a halálát lelte.

Azt biztosan kijelenthetem, hogy mi sosem engedtük meg neki, hogy volán mögé üljön. Csak úgy tudom elképzelni, hogy a slusszkulcsot elcsente. A határozott tiltás ellenére szeretett vezetni, már alig várta, hogy megszerezze a jogosítványt. A közelmúltban kezdett el járni tanfolyamra – árulta el Andrea.

Az édesanya emlékei szerint a fia mindig is vakmerő gyerek volt, aki nem ismert félelmet.

– Sosem engedtem el egyedül sehova. Már hatodikos volt, amikor arra kezdett hivatkozni, hogy a barátai már egyedül járhatnak a játszótérre, de én megmondtam neki, hogy Attika még képtelen megfelelően vigyázni magára.

Cigányzenével kísérték utolsó útjára

Attilát az édesapja akaratának megfelelően szombaton, egy órakor Vilmányban helyezték örök nyugalomra.

Kérelmeztem az alezredesnél, hogy méltányosságból vigyenek ki a temetőbe. A családdal is csak egyszer beszélhettem telefonon a baleset óta. A zárkatársam tartja bennem a lelket, de megmondom őszintén, hogy az őrök és a tisztek is nagyon emberségesek. Egy rossz szavam nincs a fogva tartásom körülményeire, csak fáj, hogy nem lehetek a másik három gyermekem mellett. Nekem már csak ők maradtak. Mindkét lányomnak kisbabája van, nemrég szültek. Nekik üzenem, hogy tartsanak ki és nagyon vigyázzanak egymásra! Ha velük is bármi történne, azt már biztosan nem élném túl! – mondta Andrea, aki az interjú készítésének idején még nem tudhatta biztosan, hogy távolból, lélekben lehet csak jelen Attila temetésén. A járványhelyzet miatt jelenleg nincs rá lehetőség, hogy a fogvatartottak elhagyják a börtönt.

A Kismenők sztárját szombaton autentikus roma zene, illetve hagyományos cigány muzsikaszó mellett helyezték végső nyugalomra.

Borítókép: a baleset helyszíne