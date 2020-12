Détár Enikő elárulta, mi volt a mélypont és hogyan jött fel onnan

Nemcsak a nézőknek hiányzik Détár Enikő, a színésznő is nehezen bírja tánc és a műsor nélkül.

A Dancing with the Starsban, a TV2 szombat esti táncos show-jában Détár Enikő és táncpartnere kiesése okozott nagyobb felzúdulást a nézők között, mert a párost sokan a legjobb háromba várták. A színésznő elárulta, hogy volt mélypontja is. „Amikor a diszkóra készültünk, a sokadik óra próba után nálam jött egy mélypont. Dávidom jobbnak látta hogyha szabadon enged, és önállósíthatom magam, engedi, hogy a saját örömömre, korlátok és szabályok nélkül táncolhassak. Gondolta, hamarabb visszakap, és folytathatjuk a koreográfia tanulását” – írta oldalán. Videót is mellékelt, érdemes megnézni.