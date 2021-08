Brutális sérülések az Exatlonban: így gyógyulnak a versenyzők

Soha ilyen nem volt még az Exatlonban: egy évad alatt hét versenyzőnek ért véget sérülés, vagy betegség miatt a verseny. A Kihívók csapatkapitánya, Nagy Dani volt az első távozó, de utána igazi sérüléshullám sújtotta a Bajnokokat is. Pedig, ha nincsenek ezek a kényszerű távozások, egészen biztos, hogy nem ez lett volna a végeredmény. Utánajártunk, hogy vannak most az idő előtt távozó versenyzők.

Nagy Dániel gipszben, kerekesszékben utazott haza. A kékek csapatkapitánya januárban, még a második héten, a konténeres pályán szenvedett súlyos bokasérülést. Mentő vitte kórházba, ahol begipszelték a lábát, és mankót kapott. Napokig a pálya széléről figyelte a versenyt, bízva, hogy rendbejön a lába, de végül az orvosok döntöttek, vége az Exatlonjának.

Itthon végül két hét múlva megszabadulhattam a gipsztől, de ez nem a teljes gyógyulást jelentette. Még hosszú folyamat volt, mire újra elkezdhettem mozogni, ami egy ilyen örökmozgó embernek kihívást jelentett. De a sok gyógytorna és kezelés eredményes volt, március elején már kisebb távokat ugyan, de elkezdtem futni. Óvatos voltam, figyeltem a fokozatos terhelésre

– mesélte a Borsnak Dani.

Bajnokok

Szabó Franciska Amerikában gyógyul. Az Exatlon harmadik évadában a pirosokon átok ült. Az első „áldozat” az a Szabó Franciska volt februárban, aki a műsor kezdetetétől hajtómotorja volt a Bajnokoknak. Ő is a konténeres pályán sérült meg olyan súlyosan, hogy ordított fájdalmában.

Több szalagom elszakadt részlegesen, teljesen, hiába reménykedtem, esélyem sem volt arra, hogy folytassam a versenyt. Komolyabb egészségügyi problémákkal küzdök. Az Exatlon alatt is észrevehető volt nálam a súlygyarapodás. Miután kiestem, annyira sokkolta a szervezetemet a sérülés, – és sok mindent felborított körülöttem – hogy további súlygyarapodás következett be. Úgy éreztem, muszáj kezelésbe vennem ezt a dolgot, mert ezt lelkileg nehezen viselem, de már jó úton vagyok

– vallotta be Franci, aki hazaérte után lelkileg összeomlott, Mexikóba, majd Amerikába ment rehabilitálódni.

Tóth Janka betegség miatt távozott márciusban. A 14-szeres magyar bajnok vívó roppant csalódottan hagyta el Dominikát.

Lebetegedtem és nem volt esély rá, hogy olyan hamar meggyógyuljak, hogy folytatni tudjam a játékot. Így nem is nyertem, nem is vesztettem, úgy érzem sokkal több lett volna még bennem. De igyekeztem pozitívan hozzá állni a kényszerpihenőhöz. Hosszú hetekig tartott itthon, hogy teljesen felgyógyuljak, mostanra sikerült visszaszereznem a régi formámat.

Suti Andrásnak áprilisban trópusi vírus támadta meg a szervezetét. Nagyon készült az Exatlonra a Dancing with the Stars versenyzője, hogy a dominikai akadálypályákon is bizonyítson. De mindössze pár napot kapott az élettől, mert lebetegedett. Kórházba került, pillanatok alatt hét kilót fogyott.

Nagyon rosszak voltak a veseeredményeim, itthon elmentem egy teljeskörű kivizsgálásra. Mint kiderült ciszta és kő is volt a vesémben, amik a kint elkapott trópusi vihartól begyulladtak. Itthon gyógyszeres kezelést kaptam, most már jól vagyok. Már javában próbálunk a következő Dancingre. De oda kell figyelnem rá, és később lesz majd még újabb vizsgálat.

Lilkó sérülése mindenkit megviselt

Kocsis Lilkó kézközépcsontja három darabra tört májusban. Hetekig lázban tartotta a nézőket, hogy nagy kedvencük, Lilkó kézsérülése rendbejön-e. A showtánc világbajnoknak beakadt a keze az egyik akadályban, és súlyosan megsérült.

A jobb kezemben a középcsont három darabra tört, de én még akkor is bizakodtam. Roppant csalódott voltam, sokkolt, amikor Palik Laci közölte, hogy mégse folytathatom a versenyt. Mert amikor begipszelték, még úgy volt, hogy ha leveszik, folytathatom. De végül nem úgy gyógyultam. Most már javulgat, próbálom terhelni, próbálok úgy létezni, mint a sérülés előtt. Már vannak versenyeim, fellépek, de vannak mozdulatok, amiket nem csinálok. Nyilván kézen állni mostanában nem fogok!

Krisztián mindkét keze megsérült a verseny alatt

Somhegyi Krisztián még nem jött rendbe. A Bajnokok egyik legerősebb versenyzője, a végső győzelemre is esélyes műugró volt. Krisztiánnak sem volt szerencséje, májusban először az egyik, majd annak gyógyulása után a másik keze is megsérült, sínbe került.

Sajnos az eredeti sérülésből való visszatérés után nem igazán találtam a helyemet, ennek következtében történt meg a második sérülés, bármennyire próbáltam kizárni a fájdalmat. Próbáltam megóvni magamat, de egy futam közben ez nehéz feladat, nem tudtam elkerülni minden külső behatást. Nehezen fogadtam el, hogy így lett vége, de nem tehettem mást. Azóta is tornáztatom, de nem vagyok elégedett a javulás mértékével. Szóval még nincs vége a gyógytornának.

Iza nemrég esett át egy térdműtéten

Ujvári Iza térdét műteni kellett augusztusban. A női focista eleinte nem akart vele foglalkozni, hogy levált egy porc a csontból. Pár nap kényszerpihenő után vissza is tért az akadálypályára, de nem bírta tovább a teste.