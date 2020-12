„Aggódom értük!” – Weisz Fanni az idei karácsonyt sem töltheti a családjával

A modell közel öt évig nem beszélt a szeretteivel, de újra rátalált a szerelem Bókay Gergő oldalán, és a rokonokkal is újra a régi a kapcsolata. Ám alig élvezhette imádott nagyszülei társaságát, a vírus miatt pedig sokáig kell még várnia, mire újra megölelheti István papát és Gizi mamát.

„Legutóbb körülbelül két hónapja voltunk náluk, de akkor is maszkban és a kellő távolságot megtartva találkoztunk. Nagyon hiányoznak már, most is szerettünk volna menni, de én kicsit náthás voltam, így nem mertünk elindulni”