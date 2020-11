Filmrendező: órákon át feküdt mellettem a zsákban az elhunyt koronavírusos beteg

Fabricius Gábor filmrendező is kórházban fekszik koronavírussal. A közösségi oldalán számolt be arról milyen borzalmas és mennyire komoly most a helyzet.

A neves filmrendező, Fabricius Gábor is elkapta a koronavírust, és sajnos kórházi kezelésre szorul. Ott szembesült azzal, hogy milyen súlyos a helyzet – írja a life.hu. „Ez nem influenza, ahogyan ezt sok tudatlan és ostoba mondja, hanem egy, a trópusi vírusokhoz leginkább hasonló vírus. Megtámadja a tüdőt, és anélkül, hogy észrevennéd, kétoldali tüdőgyulladást okoz, hólyagokat, keléseket a tüdő felszínén, amin keresztül nem jut elég oxigén a vérbe, és fulladás lép fel„ – írta a Facebookon a filmes, aki nem tagadja, iszonyatosan megviseli a helyzet. „Mellettem meghalt egy ember valamelyik este, a fekete zsákban még órákon keresztül mellettem feküdt. Én voltam aki imát tudott mondani. Rettenetes a helyzet. Irgalmatlanul vannak emberek. Minden nap sírok – számolt be a borzalmas helyzetről Fabricius.